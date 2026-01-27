A tres meses de su polémico accidente de tránsito: reguetonero Zion es arrestado tras conducir en estado de ebriedad en Puerto Rico

El nombre de Zion vuelve a sonar con fuerza, pero esta vez no es por su música. El reguetonero quedó en el ojo del huracán tras ser arrestado por la Policía de Puerto Rico, acusado de manejar presuntamente bajo los efectos del alcohol, una falta grave según las leyes de tránsito de la isla.

De acuerdo con los primeros datos divulgados por las autoridades, el artista —cuyo nombre real es Félix Gerardo Ortiz Torres y tiene 44 años— fue detenido mientras conducía una camioneta RAM 1500 por una autopista, donde los agentes notaron claras señales de embriaguez. La intervención terminó con su traslado a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas de Fajardo, donde se sometió a la prueba de alcohol en el aliento.

El resultado fue explosivo: 0,27 % de alcohol en su organismo, una cifra que supera por 0,17 % el límite permitido por la Ley de Tránsito de Puerto Rico. Este exceso podría traerle serias consecuencias legales al intérprete de "Zun da da", quien ahora enfrenta posibles cargos criminales.

Lo que más llama la atención es que este nuevo escándalo ocurre apenas tres meses después de que Zion protagonizara un polémico accidente de tránsito, reavivando las críticas y cuestionamientos sobre su conducta fuera de los escenarios.

PURANOTICIA