A solo horas de su estreno: «Club de la Comedia» anuncia la incorporación de reconocida actriz nacional

El programa de humor de Chilevisión volverá a la pantalla con staff renovado y en horario prime durante este jueves 12.
Este jueves se registrará el regreso del «Club de la Comedia» en las pantallas de Chilevisión.
Su estreno se producirá tras la emisión del noticiero central con un staff renovado y con una nueva integrante que fue confirmada en las últimas horas, Ingrid Parra.
"Peka" ha participado en diversas teleseries, además de otras producciones como «Infieles» y Teatro en Chilevisión.
"¡Icónica, graciosa y fabulosa! Peka Parra se suma oficialmente a "ElClubCHV para aportar todo su estilo, irreverencia y risas al escenario", escribió el canal respecto a la artista en sus redes sociales.
Por su parte, la propia Ingrid, a través de sus historias de Instagram, adelantó su incorporación al show que se emitirá en horario prime.
“¿Se han dado cuenta cuando la vida te sorprende bonito y te pasan todas las cosas en un día? Eso me pasó ayer”, comentó.
“Ya les voy a contar de qué se trata, pero se vienen cositas. ¡Estoy tan feliz!”, agregó.
El espacio que vio nacer a grandes nombres de la comedia nacional entre 2007 y 2014, vuelve a la pantalla de Chilevisión con Diego Urrutia, Bodoque, María José Quiroz, Kurt Carrera, Christian Henríquez, Liss la cubana, Gonzalo Trujillo, Lady Garfia, Sebastián Layseca y Claudio Michaux.
