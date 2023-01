A pesar de ser invitada, Coté López reveló por qué decidió no asistir a la próxima Gala del Festival de Viña del Mar: “No me quiero calentar la cabeza…”

La modelo e influencer María José “Coté” López, es una activa usuaria de las redes sociales, especialmente en su cuenta personal de Instagram, donde la esposa del exfutbolista nacional Luis “Mago” Jiménez mantiene más de dos millones de seguidores, con quienes comparte diversos detalles de su vida personal.

Línea que mantuvo esta jornada, al realizar la clásica dinámica de la plataforma digital de preguntas y respuestas, cuando fue consultada sobre si asistirá a la próxima edición de la Gala del Festival de Viña del Mar.

Ante esto, la también empresaria respondió de forma negativa, revelando que si bien fue invitada a la especial velada, decidió no asistir. “¿Te invitaron a la Gala de Viña?”, fue la pregunta directa de su seguidora, a lo que Coté respondió: “Sí, muy agradecida, pero me acabo de enterar por el diario que es con vestido reciclado y no sé qué”.

“Aunque estoy hiper a favor del reciclado y cuidar el mundo, la verdad siento que es para que no se vea feo hacer la gala (por las lucas)”, añadió en su descargo, explicando que “falta un mes ¿de dónde saco un vestido así? No me quiero estresar ni calentar la cabeza, así que no iré”.

Lo anterior, ya que según se anunció esta jornada, los invitados al evento viñamarino deberán inspirarse en los elementos característicos de la ciudad: aire, agua y tierra, realizando un llamado a “jugarse con materiales sostenibles y amigables con el medio ambiente”.

