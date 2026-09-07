A los 98 años, Delfina Guzmán estrena cortometraje que recorre un siglo de cambios

A casi un siglo de vida, Delfina Guzmán vuelve a conectarse con el público a través de una producción audiovisual que reúne algunos de los principales elementos que han marcado su trayectoria: la actuación, la memoria y su vínculo con Santiago.

Se trata de "Ciudad", un cortometraje que propone un recorrido por las transformaciones que ha experimentado la capital a través de los años, utilizando registros de distintos lugares de la ciudad y reflexiones de la reconocida actriz.

La producción tiene además un componente familiar, ya que fue dirigida por su hijo, el pianista y compositor Juan Cristóbal Meza. El músico aparece tocando piano en diferentes escenarios de Santiago, entre ellos Plaza Italia, Plaza de Armas, La Vega Central, La Moneda y el cerro San Cristóbal.

El proyecto se originó durante la pandemia, a partir de las conversaciones que Meza mantenía con su madre sobre la ciudad y los cambios que había experimentado a lo largo del tiempo. Aquella idea posteriormente tomó una primera forma como concierto teatral, presentación que llegó al escenario del GAM en 2024.

Ahora, la propuesta fue transformada en un cortometraje, formato que, según explicó Meza a El Mercurio, permitió acercarse de mejor manera a la idea original.

"Yo creo que el proyecto es más fidedigno a sí mismo en este formato audiovisual, como cortometraje. Es más lo que habíamos pensado, la atmósfera, y también tiene la posibilidad de que, a pesar de que las grabaciones fueron bien complejas, porque muchas fueron de madrugada, siempre es mucho más perfecto que tocar en vivo", explicó.

La historia incorpora también a la actriz Martina Córdova, quien interpreta una versión joven de Guzmán y acompaña el recorrido entre recuerdos personales y las modificaciones urbanas y sociales que ha vivido Santiago.

Para Meza, la edad de su madre fue precisamente uno de los elementos que dio sentido al proyecto. "Mi mamá es una persona que está a punto de cumplir 100 años, entonces ha vivido 100 años en esta ciudad", señaló, explicando que varios de los textos utilizados en la obra surgieron de las conversaciones que ambos sostuvieron.

El resultado también generó una positiva reacción en la propia actriz. Tras conocer el trabajo terminado, Guzmán comentó: "¡Me veo regia!".

Aunque la actriz se encuentra retirada y, según su hijo, "ya tiene ganas de descansar", Meza destacó que "mi madre está muy viva. Es impresionante la fuerza vital que tiene, las ganas de vivir".

"Ciudad" tendrá su estreno este lunes en la Cineteca Nacional. Posteriormente, el cortometraje estará disponible a través de YouTube.

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