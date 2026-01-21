“A ella uno le tiene confianza”: Raquel Argandoña destaca ayuda de Naya Fácil tras incendios en el sur

Raquel Argandoña se refirió a los devastadores incendios forestales que han afectado a las regiones de Ñuble y Biobío en el más reciente capítulo del programa “Tal Cual”, donde abordó tanto la necesidad urgente de ayuda para los damnificados como la falta de confianza de la ciudadanía en las autoridades.

En el espacio televisivo, la animadora recordó que los siniestros han dejado miles de viviendas destruidas y al menos 20 personas fallecidas, generando un escenario de profunda crisis social. En ese contexto, Argandoña apuntó directamente a la desconfianza que existe hacia el actual Gobierno en la forma de enfrentar la emergencia.

“Yo estaba viendo Chilevisión y estaban entrevistando a una damnificada”, relató Argandoña para contextualizar su reflexión. “Recuerdo perfecto que ella quería dar su teléfono, pero la periodista le decía que si es su teléfono personal, no podían darlo. Y nosotros decíamos: 'en ellos confiamos, porque no queremos nada de ayuda que tenga que ver con el gobierno'”, afirmó.

En esa misma línea, la animadora destacó el rol que ha cumplido la influencer Naya Fácil, quien en solo un día reunió recursos de su propio bolsillo y viajó al sur del país con un camión cargado de donaciones para los afectados.

“Entonces, unos amigos me dicen: ‘Oye, pero si la Naya Fácil va a salir con cuatro camiones’. ¡Qué ganas de ayudar! O sea, a ella uno le tiene confianza, porque sabe que no se va a robar las cosas. A lo que hemos llegado”, añadió Argandoña, subrayando el nivel de credibilidad que la influencer genera entre la gente.

Según se dio a conocer, Naya Fácil llevó más de 5.000 botellas de agua potable, 750 bebidas, 408 bebidas isotónicas, además de útiles de aseo y alimento para perros y gatos, ayuda que fue entregada directamente a las familias damnificadas.

