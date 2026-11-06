"A ella la traicionó la diosa blanca": Raquel Argandoña responde sin filtro a rumores de magia negra contra Paulina Nin

Una antigua leyenda urbana de la farándula chilena volvió a generar controversia. Esto, luego de que el investigador paranormal Carlos Martínez planteara en Zona de Estrellas que Raquel Argandoña podría estar vinculada con un supuesto trabajo de magia negra realizado contra Paulina Nin en 2008. Ante estas especulaciones, "La Quintrala" decidió romper el silencio y responder públicamente.

La polémica resurgió a raíz de las declaraciones de Martínez, quien, al ser consultado sobre una eventual participación de Argandoña en el episodio, afirmó: “No lo dijo abiertamente, pero todo apunta a que sí”.

Frente a estas versiones, Argandoña aprovechó el espacio del react de Las Amikas al programa Vértigo, de Canal 13, para desmentir categóricamente cualquier vínculo con el supuesto ritual.

“Yo no hago magia negra. Creo que el problema de ella fueron sus adicciones, que gracias a eso o por eso fue sacada de la televisión”, aseveró la panelista, lanzando además una dura crítica hacia el pasado de la exanimadora. En la misma línea, agregó: “A ella la traicionó la diosa blanca, pero yo no hago magia negra”.

La historia del supuesto ritual se remonta a junio de 2025, cuando Paulina Nin relató en el programa El Medio Día, de TVN, una experiencia que calificó como sobrenatural. En aquella oportunidad, contó que recurrió a la ayuda de monjes brasileños para liberarse de una presunta maldición.

“Encontraron que a mí me tenían enterrada en un cementerio”, reveló Nin en esa ocasión, y precisó que los religiosos habrían encontrado en el Cementerio General un frasco que contenía una fotografía suya y una pulsera que utilizaba durante su etapa en TVN.

Durante el supuesto proceso de "limpieza", la comunicadora también aseguró haber experimentado episodios paranormales en su vivienda de El Arrayán: “Estábamos hablando y de repente siento una quebradera de platos... Me voy a la cocina y estaba la señora que trabajaba conmigo. Me dijo: ‘Se abrieron las puertas del mueble y salieron disparados los platos’”.

En cuanto a la eventual responsabilidad detrás de estos hechos, Nin ha mantenido la reserva y evitado entregar nombres públicamente, aunque en su momento dejó entrever que tendría conocimiento de quién estaría involucrado: “Pasaron muchas cosas. Sé quién es y las está pagando todas”.

Pese a las teorías difundidas en programas de espectáculos y por investigadores paranormales, Paulina Nin nunca ha señalado públicamente a Raquel Argandoña como responsable del supuesto embrujo. Asimismo, hasta ahora no existen antecedentes verificables que permitan confirmar dicha acusación.

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