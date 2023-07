A dos años de su muerte, Cristián Sánchez compartió desgarrador mensaje para recordar a su hermano

El comunicador Cristián Sánchez, compartió esta jornada un emotivo mensaje en sus redes sociales, ya que este martes se conmemora el segundo aniversario de la muerte de su hermano Aníbal.

El hermano menor del conocido animador falleció a los 39 años, luego de una ardua batalla contra el cáncer, por lo que Sánchez lo quiso recordar con sentidas palabras.

“‘Cuchumbi’ lindo, han pasado dos años y siento que te has preocupado de iluminarnos con esos ojazos celestes, con tu luz permanente y con esa sonrisa enorme que contagiaba a todos”, comenzó señalando, añadiendo que “¡Es que lo lindo es que siempre estás! En mi corazón, en mis recuerdos… ¡Te veo en todas partes!”.

“Te veo en cada cosa que me pasa y digo: ‘Este es ‘Cuchumbi’ que me quiere decir algo’. Te veo en sueños (muchas veces y cada vez más reales). Te veo en la calle cada día, en cada esquina. Se me paran los pelos porque creo que te veo, ¡y no eres tú! No sabes lo emocionante que es que, hasta el día de hoy, me encuentro con personas que no conozco y me dicen lo grande que eres, lo cariñoso que eres y la luz que irradias, ¡en tiempo presente!”, continuó Cristián con su relato.

“Y eso me emociona, porque a pesar de todos los dolores y sufrimientos, tu luz nunca se difuminó, tu alegría nunca amainó y tus fuerzas nunca flaquearon. Las nuestras sí… no lo puedo negar, hemos tenido momentos de flaqueza, de tristeza y de poca luz, pero siempre apareces tú y todo cambia. Vuelven los recuerdos, las historias, los momentos… nos acordamos de tu generosidad, de tu picardía, de tu sencillez, de tu empatía y de tu forma de vivir la vida”, agregó.

“¡Te echamos de menos, te lloramos, nos dueles! Pero mi única tranquilidad es que estás en todos lados y me gusta. Me encanta tenerte cerca y sentirte cerca, con esos ojos celestes gigantes y esa sonrisa que nunca se apagará”, concluyó Cristián Sánchez en su desgarrador mensaje, el que emocionó a sus seguidores de redes sociales.

