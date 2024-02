A días de venir a Chile: Luis Miguel sufre polémica por “apático” show en Venezuela

El artista mexicano Luis Miguel fue duramente criticado por el público venezolano por un apático concierto que tuvo en Caracas, Venezuela, donde se presentó ante más de 30 mil personas, ante un público que no quedó del todo conforme.

Y es que el “Sol de México”, se presentó casi media hora tarde al concierto, y tras cantar 1 hora y 45 minutos de corrido, se reportó que no tuvo ninguna interacción con el público venezolano, declarando que saludó ni se despidió.

Además, los internautas aseguraron que el show no se escuchaba bien y aparte, no hizo ningún bis, por lo cual, fue duramente criticado por redes sociales.

"Frío. Gélido, más bien. Sin siquiera un saludo. Nada. Luis Miguel llegó al estadio Monumental, cantó 1 hora y 45 minutos y se marchó igual. Sin despedida. Sin bis. Y chao", "Luis Miguel siendo Luis Miguel", "No sé cómo tiene tantos fanáticos siendo tan hostil y seco", son parte de las opiniones, que se pueden leer en X (extwitter)

"Insoportable ese tipo y SIEMPRE ha sido así", continua una usuaria. "Uno de los peores conciertos que he visto, un cantante que ni una nota alta dio", “No vayan, es una estafa, el tipo no canta y ni siquiera se dirige al público", “Luis Miguel de marcha de la tarima. Nunca articuló una palabra. El público no se lo cree", "Luis Miguel en Caracas si no les dio las gracias y buenas noches ni por cortesía", se leyeron en la red social.

Cabe mencionar que el artista azteca se presentará en nuestro País el día 1 y 2 de marzo en el Estadio Nacional.



