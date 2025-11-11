A casi un mes de su fallecimiento, revelan la causa de muerte de Ace Frehley, legendario guitarrista de Kiss

El pasado 16 de octubre, se confirmó la muerte de Paul Daniel “Ace” Frehley, el inolvidable guitarrista de Kiss, a sus 74 años, dejando un vacío imposible de llenar en los escenarios y en el corazón de sus seguidores.

Según los reportes, Frehley había pasado semanas hospitalizado tras sufrir una hemorragia cerebral, consecuencia de una caída en su propio estudio. La gravedad de su estado había obligado al músico a cancelar todas sus presentaciones del 2025, debido a problemas de salud que preocupaban a sus fans.

“Se había visto obligado a suspender sus shows por problemas de salud”, detallaron los medios internacionales en su momento.

“Estamos devastados… Fue un soldado del rock, esencial e irremplazable durante algunos de los capítulos fundacionales más formativos de la banda y su historia. Él es y siempre será parte del legado de KISS. Nuestros pensamientos están con Jeanette, Monique y todos aquellos que lo querían, incluyendo nuestros fans alrededor del mundo”, señaló el grupo a través de sus redes sociales.

Ahora, a casi un mes de su partida, finalmente se ha revelado la causa de su muerte, confirmando los peores temores de sus seguidores.

Según informó la revista People, Ace Frehley falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico, producto directo de la caída que sufrió en su estudio.



Con su guitarra siempre lista y su estilo inconfundible, Frehley no solo marcó la historia de Kiss, sino que dejó una huella imborrable en la música rock mundial. Su legado vivirá en cada riff, en cada espectáculo y en los recuerdos de millones de fans que lo admiraron y lo amaron.

