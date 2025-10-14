A casi un año de su separación, filtran detalles del nuevo romance de Myriam Hernández: “Oficializando esta relación”

A casi doce meses de haber protagonizado una mediática separación, Myriam Hernández estaría atravesando una nueva etapa en su vida sentimental.

Según reveló la periodista Cecilia Gutiérrez, la reconocida cantante chilena habría iniciado una relación con alguien especial.

"Hace tres meses que está saliendo con una persona de nombre Fernando, dueño de una empresa de seguridad", reveló la comunicadora.

Luego, agregó: "Me dicen que están muy contentos, que ya los vieron incluso la semana pasada en una reunión familiar de él, con amigos, con el entorno, oficializando esta relación".

"Está muy contenta, muy feliz con esta nueva relación", sentenció la periodista de espectáculos.

Recordemos que en noviembre de 2024, Hernández y su exesposo, Jorge Saint-Jean —quien además fue su mánager durante más de tres décadas—, confirmaron oficialmente el término de su matrimonio tras 35 años juntos, en medio de versiones que hablaban de una infidelidad.

Hoy, la intérprete de “Huele a peligro” deja entrever que podría estar lista para una nueva oportunidad en el amor, marcando así un nuevo capítulo personal y emocional.

