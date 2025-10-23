A casi 45 años de la muerte de John Lennon: Mark Chapman, asesino del ex Beatle, admite que lo mató para "alcanzar fama"

Mark David Chapman, el autor del asesinato de John Lennon en 1980, admitió ante una junta de libertad condicional en Nueva York que actuó por motivos “puramente egoístas”.

El hombre, que disparó al exintegrante de The Beatles frente al edificio Dakota, reconoció que su crimen no tuvo trasfondo político ni ideológico, sino que fue impulsado por un “deseo patético de alcanzar fama y reconocimiento”.

“Esto fue por mí y solo por mí, lamentablemente, y tuvo todo que ver con su popularidad”, dijo el hombre de 70 años, según registros revelados por The New York Post.

“Me di cuenta de que no tenía que morir; podía ser alguien. Había caído tan bajo”, agregó.

A pesar de su confesión, la Junta de Libertad Condicional negó por decimocuarta vez la petición de liberación del imputado. El organismo argumentó que Chapman “no demuestra un arrepentimiento real ni una empatía suficiente hacia las víctimas del crimen”.

Cabe mencionar que durante la audiencia, Chapman pidió perdón por el daño causado a los cercanos y fanáticos de Lennon.

“Era un ser humano. Estoy viviendo mucho más tiempo que él. Pido disculpas por la devastación que causé”, expresó.

Chapman declaró que viajó desde Hawái hasta Nueva York meses antes del asesinato, motivado por su obsesión con la novela “El guardián entre el centeno” y la creencia de que John Lennon era un “farsante”.

Según su propio testimonio, estuvo merodeando el edificio Dakota en octubre de 1980, aunque en esa ocasión no logró ubicar al músico. Finalmente, regresó el 8 de diciembre, convencido de que ese sería “el día para encontrarlo y quitarle la vida”.

Luego, tan solo horas antes del asesinato, el artista le firmó un disco a la misma persona que terminaría con su vida. Chapman esa misma noche llegó al mismo lugar, esperando a que llegara su víctima, y le disparó en cuatro ocasiones por la espalda, justo cuando Lennon regresaba con su pareja Yoko Ono.

La audiencia de libertad condicional de Mark David Chapman será en 2027.

