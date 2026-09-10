A 53 años del golpe: Joan Manuel Serrat será galardonado en Roma con el Premio Salvador Allende

A 53 años del bombardeo a La Moneda y del derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular, la figura de Salvador Allende vuelve a convocar actos de memoria en el mundo. Uno de los hechos más relevantes de la jornada será la entrega, en Roma, Italia, del Premio Salvador Allende al cantautor y poeta catalán Joan Manuel Serrat, distinción otorgada por el 41° Festival del Cine Ibero-Latino Americano de Trieste con el reconocimiento oficial de la Fundación Salvador Allende.

La ceremonia se realizará este viernes 11 de septiembre en la Sala Igea del Palazzo Mattei di Paganica, en colaboración con la Fundación Treccani Cultura.

El galardón, instituido en 2003 para honrar los valores de la cultura, el arte, la política y la ciencia, distingue a quienes se han destacado por su compromiso con la democracia, la libertad y la memoria de los pueblos latinoamericanos, así como a quienes en Europa se conmovieron con el ejemplo de Allende y trabajaron para que Chile recuperara la democracia. Desde 2023 cuenta con el reconocimiento oficial de la Fundación Salvador Allende. Entre quienes lo han recibido anteriormente figuran los cineastas Constantin Costa-Gavras (2024), Miguel Littín, Carmen Castillo y Patricio Guzmán, además de personalidades como Vera Vigevani, Fernando Quevedo y Roberto Savio.

La noticia fue recibida con especial emoción por la familia del exmandatario. Isabel Allende Bussi, ex Presidenta de la Cámara de Diputados y del Senado e hija de Salvador Allende, expresó su alegría porque este año se haya resuelto entregar el premio a Joan Manuel Serrat.

“Creo que es un merecido y extraordinario reconocimiento, porque si hay alguien que se ha destacado en la vida por la lucha de sus principios, de los derechos humanos y la dignidad, es Joan Manuel Serrat con todo su talento, cómo sabe llegar a la gente transmitiendo su mensaje y la consecuencia a lo largo de toda su vida.”, concluyó.

Isabel Allende recordó además la histórica cercanía de Serrat con su familia, que se remonta al recital “Con Allende Siempre”, realizado en el Estadio Nacional en 1998 con motivo de los 25 años del Golpe, y a los encuentros posteriores del cantautor con su madre, Hortensia Bussi.

Además, un grupo de exdirectores del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar —Eugenio Llona Mouat, Ignacio Aliaga Riquelme, Sergio Trabuco Ponce y Edgar Doll— también saludaron públicamente la distinción, calificando a Serrat como “hermano de luchas y utopías” y subrayando lo significativo que resulta, para Chile, que un premio con el nombre de Allende sea recibido por una figura “a la que el pueblo chileno admira, quiere y agradece”.

ACTO CENTRAL EN CHILE SERÁ EN EL MAUSOLEO DE LA FAMILIA ALLENDE

En Santiago la Fundación Salvador Allende, junto a los partidos políticos de oposición, encabezarán la ceremonia central de conmemoración de los 53 años del Golpe cívico militar, en el Mausoleo de la familia de exmandatario, ubicado en el Cementerio General, este viernes 11 de septiembre.

La invitación reafirma “el compromiso con la democracia, la memoria y los derechos humanos”, llamando a la comunidad a decir unidos, una vez más: “Democracia Siempre”.

El acto contemplará el siguiente programa:

9:00 hrs – Llegada al Mausoleo de la Familia Allende, Cementerio General

9:30 hrs – Inicio del acto: bienvenida e intervención musical de apertura de Francisco Villa

9:45 hrs – Palabras del alcalde de Recoleta, Fares Jadue

10:00 hrs – Intervención de las Juventudes Políticas, con lectura de una declaración conjunta centrada en la defensa de la democracia y la memoria histórica

10:15 hrs – Palabras de un representante de la familia Allende

10:30 hrs – Intervención musical de Francisco Villa, cantautor nacional, con “Canción del poder popular”

10:45 hrs – Cierre

Además, este jueves 10 de septiembre desde las 10:30 horas, la Fundación junto a la mesa directiva del Partido por la Democracia (PPD) realizará un homenaje a Hortencia Bussi Soto como una de las grandes figuras femeninas de la historia de Chile. A la ceremonia, que se realizará en la sede del colectivo, ubicado en calle Londres 43, asistirá Maya Fernández Allende.

LA MEMORIA DE ALLENDE SE MULTIPLICA EN EL EXTRANJERO: ESPAÑA, ALEMANIA, BÉLGICA Y FRANCIA SE SUMAN A LA CONMEMORACIÓN

Como cada septiembre, comunidades chilenas, organizaciones sociales, partidos políticos y municipios de distintos países europeos organizaron sus propios actos de homenaje a Salvador Allende, coincidiendo o en las jornadas inmediatamente posteriores al aniversario del 11 de septiembre. Estas son las actividades confirmadas:

Barcelona, España — “Septiembre se viste de Chile”

Cuándo: Viernes 11 de septiembre de 2026, 10:30 horas.

Dónde: Plaça Salvador Allende, carrer de Santuari 31, distrito de Horta-Guinardó, Barcelona.

Organiza: Comité Ciutadà per l’Homenatge a Salvador Allende de Barcelona, con la colaboración de Casa Amèrica Catalunya y el Districte d’Horta-Guinardó.

Valencia, España — Presentación de libro sobre la dictadura chilena

Cuándo: Jueves 10 de septiembre de 2026, 19:00 horas.

Dónde: CCC Octubre, carrer de Sant Ferran 12, Valencia.

Qué: Presentación del libro “Chile, análisis del primer año de dictadura militar (1973-1974)”, del autor Vicent M. Garcés (Editorial Pampa Negra/Antofagasta), con la participación de Emma Sepúlveda, Fernando Llagaria y el propio autor.

Organiza: Centre d’Estudis Econòmics, Socials i Culturals del País Valencià (CEESC), con la colaboración de Octubre CCC, O Casa de Chile, Fanset y País Valencià Memòria Democràtica.

Leganés (Madrid), España — Homenaje anual a Allende

Cuándo: Sábado 12 de septiembre de 2026. A las 19:00 horas, ofrenda floral ante el monumento a Allende; a las 20:00 horas, acto oficial.

Dónde: Plaza de la Fuente de la Luna, entre calle La Luna y calle El Sol, Leganés centro (Metro/Renfe Leganés Central).

Organiza: Agrupación local del PSOE de Leganés, junto a las organizaciones de chilenos y chilenas, la Asociación Francisco Aedo de Derechos Humanos y las Juventudes Socialistas.

Berlín, Alemania — Homenaje en el Barrio Salvador Allende ( Köpenick )

Cuándo: Viernes 11 de septiembre de 2026, 18:00 horas.

Dónde: Salvador-Allende-Straße 51, esquina Pablo-Neruda-Straße, 12559 Berlín (barrio conocido como “Allende-Viertel”, distrito de Treptow-Köpenick).

Contexto: Las calles del sector llevan los nombres de Salvador Allende y Pablo Neruda desde 1973, cuando el entonces gobierno de la RDA las bautizó en solidaridad con el gobierno derrocado; desde entonces el barrio es conocido popularmente como “Barrio Allende”.

Organiza: Comunidad chilena residente en Berlín

Bruselas, Bélgica — “Memoria, résistance et engagement ”

Cuándo: Viernes 11 de septiembre de 2026, 19:00 horas.

Dónde: Campus du Solbosch de la Universidad Libre de Bruselas (ULB), Avenue Paul Héger 22, 1050 Bruselas.

Organiza: “Por Nuestros Sueños y Nuestra Gente” y la Coordinadora Latinoamericana de Solidaridad.

Alfortville , Francia — Conmemoración municipal

Cuándo: Viernes 11 de septiembre de 2026, 18:00 horas.

Dónde: Place Salvador Allende, Alfortville.

Programa: Minuto de silencio; homenaje oficial con discursos de autoridades y representantes asociativos; lectura de extractos de discursos de Salvador Allende; tiempo artístico a cargo del dúo latinoamericano Luis Ricardo y Claudia Cesilia (música andina).

Organiza: Asociación Cultural Gabriela Mistral de Alfortville, en colaboración con la Fundación Salvador Allende y bajo la convocatoria del alcalde de la ciudad, Luc Carvounas.

Pessac (Burdeos), Francia — Homenaje frente al mural de Saige

Cuándo: Viernes 11 de septiembre de 2026, 18:30 horas.

Dónde: Mural conmemorativo, rue des Résédas, barrio de Saige, Pessac, región de Nueva Aquitania.

Programa: Conmemoración a las víctimas del Golpe de Estado de 1973 y homenaje a los defensores de la democracia y la justicia social caídos bajo la dictadura.

Organiza: Asociación “Les Amis de la Fresque Murale de Saige”, con la participación de las asociaciones Bordeaux Chili y France Chili Aquitaine.

PURANOTICIA