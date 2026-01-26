A 30 años del episodio: Jordi Castell reveló cómo fue su affaire con Luis Miguel

Jordi Castell volvió a encender el mundo farandulero al entregar nuevos detalles sobre el supuesto affaire que habría tenido con Luis Miguel, cantante icónico de la música latinoamericana. La historia, conocida públicamente en 2020, fue retomada recientemente en el programa Only Friends de Mega.

El tema surgió durante una dinámica del espacio televisivo, a partir de una pregunta generada por inteligencia artificial que consultaba si las fanáticas del “Sol de México” se habían molestado tras conocerse el episodio.

En un inicio, Castell evitó profundizar, señalando que actualmente mantiene una relación estable y recordando que no fue él quien hizo pública la información, sino Katherine Salosny hace más de cinco años.

El fotógrafo explicó que el episodio tuvo lugar cuando él tenía 19 años, y que se dio “dentro del contexto de una fiesta”, en una época muy distinta a la actual. “En beneficio del caballero en cuestión, era una época donde todos cometíamos muchos excesos y ninguno de los dos estaba sobrio”, comentó.

Consultado directamente sobre si el acercamiento incluyó algo más que besos, Castell optó por no responder, limitándose a una sonrisa cómplice.

PURANOTICIA