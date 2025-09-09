A 13 años de su fallecimiento, Benjamín Vicuña homenajeó a su hija Blanca: "Sigo escuchando el eco de tu risa"

El actor nacional, Benjamín Vicuña, utilizó sus redes sociales para homenajear a su hija Blanca, quien recordemos lamentablemente falleció en 2012 a los seis años debido a una neumonía hemorrágica. La niña fue fruto de su relación con la modelo argentina Carolina "Pampita" Ardohain.

A trece años de su partida, Vicuña compartió un registrp de su hija acompañado de un emotivo mensaje, en el que expresó el profundo dolor que aún lo acompaña y el amor eterno que siente por ella.

"Blanca. Estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden. Y yo como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta", comenzó escribiendo el intérprete.

"El frío me penetra hasta los huesos pero me resisto a cerrar la puerta de la eternidad. Por eso escribo estas palabras, para no olvidar, para dejar la puerta abierta y que corra el viento", agregó.

Luego, Vicuña destacó la presencia de su hija que se ve reflejada en su familia: "Sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos, sigo leyendo señales, sigo hablando solo, dialogo con la música, con los colores, con los pájaros y con las sombras".

"Un año más que se pierde en el relato del tiempo, pero acá estoy, más viejo y más fuerte, honrando tu nombre, tu nobleza y la alegría que iluminó cordillera y mar, que pudo enseñar a amar y también llorar", cerró, junto a unas fotografías de la pequeña.

