31 Minutos vuelve a hacer historia tras ganar un Récord Guinnes en la premiere de su nueva película

El fenómeno de 31 Minutos sigue encendido y, como si no les bastara con arrasar en cada escenario que pisan, ahora sumaron un nuevo hito mundial. Rompieron un Récord Guinness durante el estreno global de su película "Calurosa Navidad". Sí, los títeres más famosos de Chile volvieron a dejar la vara altísima.

La premiere, realizada en Matucana 100, no fue una alfombra roja cualquiera. Fue un verdadero desfile de locura en el que más de 120 títeres caminaron como si fueran estrellas de Hollywood. Entre ellos, los clásicos: Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Freddy Turbina, Calcetín Con Rombos Man, Patana, Guaripolo, Mario Hugo y un ejército entero de personajes que hicieron estallar de nostalgia a los asistentes.

Además, una inspectora oficial de Guinness estuvo en el lugar supervisando cada detalle y confirmó que 31 Minutos logró el récord de la mayor cantidad de títeres desfilando en una alfombra roja. Un hito tan absurdo como genial, muy en la línea del estilo del programa.



Para rematar el triunfo, "Calurosa Navidad" llegará a Prime Video este viernes 21 de noviembre.

PURANOTICIA