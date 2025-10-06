31 Minutos debuta en Tiny Desk con show lleno de música, humor y crítica social

Este lunes, la popular banda chilena 31 Minutos hizo su debut en el reconocido formato Tiny Desk Concert de NPR (National Public Radio), como parte de la programación especial del "Mes de la Música Latina".

La agrupación, surgida de la exitosa serie infantil del mismo nombre y encabezada por los hermanos Ilabaca, presentó una selección de sus canciones más recordadas, como "Bailan sin Cesar" y "Calurosa Navidad", combinando música, sátira y el inconfundible estilo que los caracteriza.

Durante la presentación, los icónicos títeres aprovecharon para incluir guiños políticos, haciendo referencia al expresidente Donald Trump y a la situación migratoria en Estados Unidos. En particular, durante la canción "Objeción Denegada", agregaron frases como: "Alza la mano si se te venció la Waiver, alza la mano si eres ilegal".

Personajes entrañables como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana, Juanín Juan Harry y Guaripolo se tomaron el estudio de NPR, en una performance que encantó a fanáticos de distintas edades y reforzó el legado de un proyecto que ha trascendido generaciones desde su estreno en 2003.

PURANOTICIA