31 Minutos arrasa en Tiny Desk y rompe récord histórico para Chile

El noticiero de marionetas más querido de Chile volvió a hacer historia. A menos de dos semanas de su estreno en el formato Tiny Desk Concerts de NPR, 31 Minutos superó los 10 millones de visualizaciones, transformándose en la presentación chilena más vista en la historia de la serie musical estadounidense.

El fenómeno televisivo, protagonizado por Tulio Triviño, Patana, Juan Carlos Bodoque y compañía, conquistó al público internacional con una puesta en escena que combinó humor, nostalgia y canciones icónicas del programa. Su desempeño no solo marcó un hito para la música nacional, sino que también posicionó a 31 Minutos entre los tres Tiny Desk más vistos de 2025, solo detrás de Carín León (10,8 millones) y Bad Bunny, quien lidera con 17,3 millones.

Hasta ahora, el récord chileno lo mantenía Mon Laferte, con 8,6 millones de reproducciones en su sesión individual. Si bien la artista posee un registro junto a Juanes que supera los 21 millones, esa colaboración no corresponde a una producción completamente chilena.

El logro de 31 Minutos cobra especial relevancia al haber superado a reconocidas figuras internacionales como Miley Cyrus, Karol G, Nile Rodgers & CHIC, Cypress Hill, Feid, Bono & The Edge, Tame Impala, Carlos Vives, Nelly Furtado y Jorge Drexler, consolidando así su impacto global.

El equipo detrás del programa celebra este nuevo hito, mientras mira hacia adelante con un desafío mayor: superar a Carín León como el segundo Tiny Desk más visto del año y, en el largo plazo, alcanzar a Sesame Street (Plaza Sésamo), que mantiene el récord absoluto entre los programas infantiles con 27 millones de visualizaciones.

