31 años después: Guido Vecchiola recreó antiguo spot por una conducción segura en Fiestas Patrias

Carabineros y la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) lanzaron la campaña de prevención "No más muertes en el tránsito", con el fin de generar conciencia en la conducción ad portas de las Fiestas Patrias.

Para la iniciativa se recreó un recordado spot de 1992 protagonizado por el actor Guido Vecchiola, quien junto al mismo electo de ese entonces replicaron el mensaje de hace algunas décadas para conmover a quienes son imprudentes al volante.

"Han pasado más de 30 años… y aún no aprendemos", cierra Vecchiola en el video, donde se observan las consecuencias que deja un accidente vial.

El plan fue dado a conocer este miércoles en la Plaza de la Ciudadanía, en el centro de Santiago, hasta donde llegó la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, el ministro (s) de Transportes, Jorge Daza, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, la jefa de la Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, general Marcela González, y la secretaria ejecutiva de Conaset, Karina Muñoz.

Según relata el spot del organismo, "aunque en Chile se han hecho muchos esfuerzos para disminuir los siniestros viales, la principal causa de muerte sigue siendo la imprudencia vial".

"No excedas el límite de velocidad, no mires tu celular, no consumas alcohol ni otras drogas", cierra el mensaje.

VIDEO:

