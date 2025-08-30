En la lucha por Brereton, un equipo de la Championship lidera las negociaciones para quedarse con el delantero

Horas claves se avecinan para conocer el futuro del seleccionado nacional Be Brereton Díaz, quien parece no tener espacio en el Southampton tras volver al club de su préstamo en Sheffield United.

Hace escasos días la prensa británica aseguró que el propio elenco rojinegro, en el club "Big Ben" anotó cuatro goles en 17 partidos, estaba buscando un nuevo préstamo por el atacante.

Sin embargo, este sábado el portal Football League World reveló que Derby County, otro equipo de la EFL Championship, tomó la delantera para quedarse con los servicios del chileno-inglés.

"El interés en Brereton Díaz no ha sido escaso y clubes de todo el campeonato y del extranjero siguen de cerca su situación en St Mary's. Sin embargo, Derby está firmemente al frente de la cola para asegurar su firma", aseguraron desde el citado medio.

En la publicación apuntaron que "con la fecha límite de transferencia acercándose el lunes por la noche, se espera que Derby acelere su impulso durante el fin de semana con la esperanza de finalizar un acuerdo con Southampton antes de que se cierre la ventana".

