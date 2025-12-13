El Flamengo de Erick Pulgar desafiará al PSG en la final intercontinental

Flamengo de Brasil continúa consolidando una temporada excepcional y este sábado aseguró su presencia en la final de la Copa Intercontinental 2025, tras derrotar por 2-0 a Pyramids de Egipto en las semifinales del certamen. El conjunto carioca impuso su jerarquía y mostró solidez en todas sus líneas para avanzar a una nueva definición internacional.

Las anotaciones llegaron mediante golpes de cabeza, reflejo del dominio territorial del elenco brasileño. Léo Pereira abrió la cuenta a los 24 minutos, mientras que Danilo sentenció el encuentro a los 52’, permitiendo a Flamengo manejar el desarrollo del partido con tranquilidad hasta el pitazo final.

En el mediocampo, el chileno Erick Pulgar fue titular y disputó los 90 minutos, cumpliendo un rol clave en la contención y salida limpia del equipo. Su rendimiento confirmó la confianza del cuerpo técnico y reafirmó su condición de pieza fundamental en el esquema del campeón sudamericano.

Con este resultado, Flamengo se medirá en la final ante Paris Saint-Germain, campeón vigente de la Champions League, en un duelo programado para el próximo miércoles en Qatar. El torneo, que regresó en 2024 para reemplazar al antiguo Mundial de Clubes, ofrece a los brasileños la posibilidad de cerrar un año histórico con un nuevo título internacional.

