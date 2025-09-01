Editorial: Puranoticia.cl parte oficialmente en la radio: Somos el medio 360 de la Región de Valparaíso

¿Qué es ser un medio de comunicación 360? La definición técnica dice que en el fondo se refiere a una estrategia de comunicación integral y multicanal que utiliza todos los puntos de contacto disponibles (online y offline) para comunicar un mensaje de manera coherente a todos los públicos. No se trata de un medio único, sino de una filosofía que abarca la integración de la comunicación corporativa, interna y externa, adaptándose a las necesidades de la audiencia y utilizando herramientas digitales y tradicionales para maximizar el alcance y la efectividad.

Es justamente eso lo que esperamos sea desde hoy Puranoticia.cl. Nos faltaba la radio. Ya entregamos nuestros contenidos en la web, más de 100 contenidos diarios de distinta índole. Tendencias, espectáculos, deportes, informaciones locales, hechos policiales, contingencia nacional e internacional. Además, complementamos este contenido difundiéndolo por nuestras redes sociales, desde el antiguo Twitter hoy X, pasando por Facebook, Instagram y también por Tik Tok, sin dejar de lado nuestras amplias comunidades de WhatsApp. Se suma al contexto digital nuestro newsletter que se entrega diariamente a nuestra red de suscriptores que no pagan un peso por el acceso a la información.

Junto con ello desde el año 2023 iniciamos la entrega de un formato en Papel Digital, cada tarde noche de lunes a viernes antes de las 20 horas entregamos un resumen informativo con los temas más destacados del día, dándole énfasis a nuestra producción de material periodístico de investigación, entrevistas, profundidad en temas de trascendencia, e intentando día tras día marcar la pauta informativa en temas relevantes. Solo este último año hemos puesto énfasis por ejemplo en la llamada reconstrucción de papel, en el futuro en la mantención del Parque Barón y en la crisis de la locomoción colectiva.

La televisión forma parte de nuestro modelo 360 para ello inauguramos el 2024 un moderno set de transmisión en pleno corazón de Concón. Desde ahí nuestra señal convierte los contenidos de la web en cápsulas audiovisuales que alimentan una programación diaria 24/7, transformándonos en el primer canal regional cien por ciento de noticias a nivel país. Hoy, nuestra señal es recibida por los principales ISP de Chile, la plataforma digital de televisión Zapping, y además, a través de América Vivo de Canal 13, llegamos a toda Latinoamérica.

No podemos dejar de lado nuestro canal de YouTube, hoy ya contamos con más de 8 mil suscriptores en tan solo 9 meses, y más de 2 millones de reproducciones, además de tener un contenido que nos permite monetizar a través de esta importante red de Google.

La radio viene a complementar este desafío de comunicar, de hacer periodismo local, de generar cercanía. Hoy contamos con frecuencias en San Antonio, Viña del Mar, La Ligua y Tongoy, ya se nos sumarán en los próximos meses Quillota, San Felipe y Los Andes además de Casablanca. Esto nos permite transformarnos en la red radial de noticias de la región con mayor cobertura regional, con una programación en vivo de más de 13 horas diarias continuas desde las 7 de la mañana hasta las 21 horas con producción propia, local, de la región.

Esperamos ahora llegar, en un modelo 360 de comunicaciones, a toda nuestra región. Seguir sumando protagonismo nacional, y porqué no ser una alternativa de mostrar nuestras comunas al mundo. Desde ahora podemos decirlo con propiedad, tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web, somos Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan, somos el medio 360 de la región de Valparaíso.