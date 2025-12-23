Editorial: La evolución en 12 meses de la calidad de vida en nuestras comunas

La calidad de vida es un índice que comienza a cobrar relevancia en los habitantes de las comunas de nuestra región. Ya no da lo mismo la ciudad en donde uno vive, es importante qué tipo de vida tenemos en nuestras comunas.

Nuestra región de Valparaíso sin duda tiene comunas que son la envidia del país. Concón y Viña del Mar, por ejemplo. El bloque sobre todo que componen sector como Bosques y Costa de Montemar junto a Reñaca y Jardín del Mar son la joya de la torta. Y así también lo grafica el último estudio de este tipo realizado por fundación Piensa, y publicado el pasado domingo por Puranoticia.cl

La metodología de esta encuesta del índice de percepción de calidad de vida se compone de ocho dimensiones: Servicios para la vivienda; Servicios para la salud; Servicios de educación; Servicios de seguridad pública; condiciones laborales; equipamiento urbano; movilidad y conectividad; y bienestar individual.

Si vemos la evolución de nuestras comunas en la región desde el 2023 al 2025, solo San Antonio baja. Todas las demás que son parte del estudio, estás son Los Andes, La Ligua, Quillota, San Felipe, Concón, Valparaíso, Viña de Mar, Quilpué y Villa Alemana, suben en su índice de percepción de calidad de vida.

Ahora, si revisamos desde el 2024 al 2025 solo bajan dos: Quillota y Valparaíso. Y la que bajaba en el rango anterior, que es San Antonio, sube del 2024 al 2025.

En conclusión, la región parece tener rangos parejos, es por eso que se habla de una “estabilización” de la calidad de vida en nuestra región sobre todo después del estallido social y la pandemia en donde los índices estaban muy abajo.

En el global se destacó a Quilpué con la comuna con mayor puntaje. Acá sin duda no se puede dejar afuera la influencia de la gestión municipal de su nueva alcaldesa Carolina Corti, que con un año en el cargo parece haber retomado la conexión con el quilpueíno, elaborando diferentes planes en donde se destaca el de seguridad que justamente influye de sobremanera en este estudio.

También quedó al debe Valparaíso. Acá, si bien también hay un cambio de mano en la alcaldía con la salida de Jorge Sharp y el ingreso de Camila Nieto, todo parece indicar que la encuesta aún no logra palpar en la ciudadanía la serie de cambios que ha ido impregnando la nueva edil, y que deberían reflejarse al menos en un año más.

Por su parte, llamó la atención que Concón no liderará esta encuesta de calidad de vida, sin embargo, la ciudad va en una constante alza, y no hay que olvidar que la medición es realizada por la visión de sus propios habitantes y encuestados, y no es un comparativo regional de cuál ciudad es mejor o no para vivir, sino más bien una auto evaluación de los propios habitantes de su percepción de la calidad de vida.

Sensación no menor si vemos que, al menos en las comunas consultadas, que son las más grandes de la región, vamos subiendo en calidad de vida, unas más otras menos, pero la curva es ascendente.