Editorial: ¿Quién tiene el control de nuestras cárceles?

El informe de Contraloría publicado este viernes por Puranoticia.cl reveló un secreto a voces en nuestras cárceles y que viene a profundizar la crisis carcelaria y el rol de Gendarmería.

El estudio muestra que drogas incautadas en la Cárcel de San Antonio permanecieron hasta por tres años sin ser entregadas al Servicio de Salud; mientras que el Complejo Penitenciario de Valparaíso lidera el número de internos sin sanción por tenencia o consumo de drogas.

Este hecho junto a la llamada operación Apocalipsis que esta semana desbarató una red de más de 45 funcionarios detenidos nos deja la inquietud de qué realmente se vive al interior de un centro carcelario en Chile.

Ya sabemos que no todos los que deben estar presos lo están, sumado a eso podemos concluir tras la operación Apocalipsis y el informe de Contraloría en cuestión que, al interior de los centros penitenciarios, el verdadero control lo tienen justamente quienes no debieran tenerlo, es decir, los presos.

Que la droga incautada en las cárceles no concuerde con la fiscalizaciones, y que los internos que fueron sorprendidos con drogas no tengan sentencia, sumado a los privilegios que muchos de estos tienen en su relación diaria con algunos funcionarios de Gendarmería nos hablan de una crisis de grandes proporciones que debe ser atacada de raíz.

Una gran oportunidad para el nuevo Gobierno de José Antonio Kast sin duda está puesta en este escenario. En sus participaciones en debates, donde no tuvo duda el hoy Presidente electo era justamente en el control de la delincuencia y en la construcción rápida de cárceles tipo Bukele como la de El Salvador.

Hoy, no solo necesitamos mejores cárceles con mayores niveles de seguridad, sino que reconstruir la confianza en Gendarmería, institución que vive momentos de incertidumbre sobre la capacidad que tiene del control de los centros penitenciarios. Desde el manejo de un simple celular, consumo de drogas, fiestas con alchol, drogas y prostitutas, pasamos a fugas de película como la vivida hace un tiempo en Valparaíso y hasta en la cárcel de alta seguridad de Colina.

Muchas veces las cárceles se transforman en vez de una celda de castigo para los delincuentes en verdaderos refugios para seguir delinquiendo, ayudados justamente por una red de influencia al estilo de la desbaratada en la operación Apocalipsis.

Hoy el control de nuestras cárceles no está en manos ni del Estado ni de Gendarmería. Claramente es el crimen organizado y los delincuentes quienes, todo parece indicar, son los verdaderos amos y señores. No al estilo de Pablo Escobar en la famosa Catedral, pero sin duda pequeñas capillas de lujo y placer que, mientras no se logren controlar de manera eficaz, de nada nos servirá el llenarla de delincuentes. Una tarea más para un Gobierno que asumirá en marzo y que esperamos logre poner mano firme en un rincón donde quien manda no es el que debe hacerlo.