Editorial: Jarapascuera: El descaro de Mundaca y compañía en los ofertones regionales de Jeannette Jara

Lo vivido este domingo en Viña del Mar en un punto de prensa en donde acudieron la candidata oficialista Jeannette Jara junto a su “jefe de campaña” regional, nos referimos a Rodrigo Mundaca, los electos senadores Karol Cariola y Diego Ibáñez, el diputado Luis Cuello y la alcaldesa de Viña del Mar Macarena Ripamonti, entre otros, realmente es faltarle el respeto al electorado, y a quienes vivimos en esta región.

Ya en primera vuelta Jara había demostrado su total desconexión con la región de Valparaíso al solicitar que se repusiera la “glosa republicana” en el presupuesto nacional para así reconstruir viviendas tras el megaincendio en Viña del Mar, como si fuera un problema de recursos la reconstrucción, sin saber que el tema pasa por la poca capacidad que ha tenido el Gobierno en ejecutar el presupuesto destinado para ello.

Sin embargo, lo de este fin de semana fue vergonzoso. Ahora para ser justos no creemos que sea ella la culpable. Lo que resulta más increíble es escuchar a la candidata oficialista, blindada por el propio Gobernador Regional, y escuchar tal nivel de ofertones y promesas y que a nadie se le mueva un pelo.

Jara habló de la expansión del Puerto de Valparaíso hasta la playa San Mateo con una soltura de cuerpo increíble, como que si fuera tan fácil y casi asegurando que eso estará listo en 4 años más. No solo eso, además osó en prometer el soterramiento de la vía del tren entre Quilpué y Villa Alemana. ¿De verdad Mundaca cree que Jara puede hacerlo en 4 años?, ¿alguien que viva en nuestra región puede creer tamaña promesa?

La verdad que da rabia y duele como por captar un par de votos más, o menos, se pueda hablar tan suelto de cuerpo sin saber siquiera el costo que significaría tamaño proyecto, y menos cuando ni siquiera podemos dar certeza de la extensión del tren a La Calera, tema claramente omitido en el pool de promesas de la candidata oficialista.

Pero insistimos. La culpa no es de Jara. No es una falacia que las promesas de Jara, que en todo momento fue leyendo, no se sabía nada de memoria, se lo prepararon del equipo de Mundaca. Lo preocupante justamente es aquello. ¿Tan mal está el Gobernador?

Las promesas siguieron… también se prometió un teleférico entre El Olivar y El Salto en Viña del Mar, adivinen qué, además prometió un puente nuevo en Concón y un Aeropuerto en Viña, que después corrigió que estaría en Concón. Pobre Jara, de verdad nos da vergüenza ajena. Lo más probable que ni siquiera sepa la problemática de la basura que tiene nuestra región, y que Mundaca con suerte entiende.

La gota que rebalsó el vaso fue cuando Jeannette Jara nos prometió, escuchen bien, un sistema de Transporte Público Metropolitano en el Gran Valparaíso, con buses eléctricos, con tarifa integrada y nuevos terminales. ¿De verdad Jara sabrá lo que es la zona de inclusión?, ¿sabrá Jara que aún no está claro qué tipo de validadores tendremos en ese nuevo sistema de transporte?, ¿sabrá que lo mismo dijeron hace 10 años y que de ella no dependerá, aunque sea Presidenta?

Insistimos, la culpa no es de Jara. Lo preocupante es quien está detrás de este verdadero ofertón prometido por la candidata oficialista. ¿Habrá sido el estado gripal de Mundaca que lo afectó, la licencia que no fue licencia, el certificado que no fue certificado o son así las campañas? Bueno, si fuese por promesas y ofertones, Jara en la Región va ganando. Porque por el otro lado, Kast con suerte vino a recoger un par de currículum al Sporting, se sacó la foto que le preparó Poduje en El Olivar, mientras que otros llevan días organizando Ferias Laborales disfrazados de encuentros de apoyo para asegurar el cargo en el futuro gobierno. No vaya a ser que la región elija “ni facho ni comunacho”, recuerden cuales fueron los resultados de la primera vuelta.