Editorial: Urge la seguridad en los colegios: La esperanza en el plan “Escuelas protegidas”

Lo acontecido en Calama hace unos días atrás generó en la comunidad escolar de todo el país una sensación de inseguridad máxima que, incluso de no ser manejada de una manera óptima, puede llevarnos a una psicosis colectiva.

La proliferación de mensajes anónimos en redes sociales genera un pánico entendible en niñas, niños, padres y profesores, así hemos sido testigos en nuestra propia región con episodios vividos en establecimientos educacionales de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

Un primer hecho fue reportado en el Liceo Eduardo de la Barra, donde una publicación en páginas de "confesiones" de Facebook e Instagram alertó sobre un posible ataque al interior del establecimiento. El mensaje, difundido de manera anónima, señalaba que "mañana (por el día lunes 6 de abril) en el liceo se van a meter infiltrados y van a apuñalar a un niño de primero medio. Por favor, avisen, no sé qué hacer. Escuché la conversación de los locos hablando y me dio miedo".

Ante este escenario, el liceo activó sus protocolos de seguridad y emitió un comunicado oficial en el que advirtió que "el Equipo Directivo de nuestro liceo ha sido alertado de mensajes de odio y violencia que circulan en redes sociales, específicamente en grupos de confesiones creados y administrados por terceros".

Paralelo a ese hecho, el mismo lunes, ahora en el Colegio Mar Abierto de Viña del Mar, bajo el mismo sistema de mensajes se difundía un texto que señalaba: "En cualquier momento hago una Calama". Frente a estos antecedentes, el establecimiento de la Ciudad Jardín decidió suspender las clases de manera preventiva y activar sus protocolos de seguridad.

Pero esto suma y sigue porque este martes el escenario se trasladó hasta Villa Alemana, en donde en un baño del Colegio Nacional de esa comuna se encontró un mensaje que decía "mañana (martes 7 de abril) tiroteo en el tercer piso".

Estos hechos revelan que algo no está bien en nuestras comunidades escolares. Es de suma urgencia volver a tener escuelas, colegios y liceos seguros. El Presidente Kast propone un paquete de cinco medidas bajo el nombre de “Escuelas Protegidas”, en donde se podrá revisar las mochilas de las niñas y niños al ingreso del establecimiento, fortalecer a la autoridad docente, generar sanciones ante interrupciones en las clases, limitar la gratuidad para condenados por delitos contra personas o bienes públicos y la prohibición de accesorios que impidan la identificación o hagan apología de la violencia, drogas o conductas delictivas.

¿Vamos a endurecer el trato con nuestras hijas e hijos en el colegio?, ¿es ese el camino? Quizás uno de los que hay que tomar, pero no podemos dejar de preguntarnos qué es lo que está generando en nuestros adolescentes llegar a extremos tan violentos. ¿Qué dicen los especialistas, los psicólogos, los mismos profesores del tema?

Si bien las medidas que propone la Presidencia son un camino inicial, no podemos dejar de lado del debate a los especialistas en el trato con nuestras niñas y niños. Hoy es claro que la autoridad del profesor debe ser fortalecida, pero también debemos tener la certeza de que la seguridad de nuestras hijas e hijos no pase por la vulneración de su privacidad al revisarles las mochilas, por ejemplo. Hoy lo que está claro es que debemos más que nunca esforzarnos en hacer escuelas más seguras y, por sobre todo, adolescentes más sanos mentalmente, y ocuparnos de qué estamos haciendo mal como sociedad que los lleva a ellos a generar escenarios tan violentos como lo sucedido en Calama.