Editorial: Temporada de ofertas en trenes: uno rápido a Santiago y otro de Los Andes a Mendoza

26 kilómetros de vías es la extensión que existe entre Limache y La Calera, la misma que el Estado de Chile se ha demorado 30 años en concretar. De hecho, ni siquiera estamos claros de si en 2030 serán inauguradas. El propio presidente de la República, José Antonio Kast, en su última cuenta pública no fue claro en aquello.

A pesar de este relevante dato, en las últimas semanas hemos tenido una verdadera temporada de ofertones de nuevos trenes para nuestra región, anuncios que a estas alturas vemos con suspicacia y, por supuesto, con una tremenda desconfianza.

De un momento a otro comenzamos a hablar de trenes en los medios, desde la delegación presidencial hasta la propia Gobernación. Incluso vimos a Mundaca con un “trencito” en las manos, anunciando una reunión con el ministro de Transportes por este tema.

Pero más allá de derribar expectativas, aquí la pelota debe ponerse al piso. Si en serio nos unimos como región para concretar un tren rápido de Santiago a Valparaíso, junto a otro de Los Andes a Mendoza, y lo hacemos reforzando la conexión de carga hacia los puertos de San Antonio y Valparaíso, nuestra zona se transformaría en un líder del crecimiento nacional.

Si logramos concentrar los esfuerzos en demostrar que el tren es una solución de crecimiento rápida, lo primero que hay que hacer es dar certezas, como asegurar de una vez la extensión del metro de pasajeros a La Calera. Luego de aquello, se debe definir un trazado claro para el tren Santiago-Puerto, otorgándole una viabilidad comercial que vaya de la mano con la carga hacia los terminales marítimos. Es aquí donde la conexión con Mendoza se vuelve importantísima.

Mendoza atraviesa una histórica reactivación y transformación de su matriz productiva. El foco está puesto en la exploración de cobre, oro y minerales críticos a través de más de 250 proyectos que cumplen con estrictos estándares ambientales. Ese cobre debe salir al mundo por alguna vía marítima, y esos terminales son los de nuestra región de Valparaíso. El desafío es cómo traemos eso a Chile.

Aquí es donde cobra una real relevancia que el Paso Los Libertadores deba estar operativo 24/7 los 365 días del año, y no como sucede ahora. Sin embargo, en esta materia no hay mucho avanzado. Es clave además que la inversión considere intereses y costos para ambos países; debemos tomarnos en serio el punto y generar un liderazgo que empuje el carro para el mismo punto.

El desarrollo portuario debe ir de la mano de más demanda; esa demanda puede ser la necesidad de Argentina y, para ello, el trazado de la línea férrea es clave. Si bien parecen voladores de luces estos bombásticos anuncios de trenes, si a esta temporada de anuncios le ponemos un orden, pueden ser fácilmente el gran proyecto de región que anhelamos todos construir.

Más que nunca se necesita la unión de voluntades y un trabajo en equipo; aquí es clave que los líderes de la región estén en la misma mesa. Da lo mismo quién se lleve las flores, lo relevante es que nuestra zona y Chile ganen. Aquí hay una buena idea, pero hay que concretarla.