Editorial: Unidad y prioridad en la región: Lo que esperamos de nuestros 21 parlamentarios

21 serán los parlamentarios electos este domingo en la Región de Valparaíso. 16 de ellos serán diputadas o diputados, y 5 serán senadoras o senadores. Solo podemos esperar una sola cosa: unidad entre ellos poniendo como prioridad la región.

Sabemos que Chile además se juega una elección presidencial, pero independiente de quién nos gobierne en el país, derechas o izquierdas, quienes vivimos en nuestra Región de Valparaíso queremos que nos dejen de vender cuentos.

Queremos certezas. Queremos saber cuándo tendremos el tren que nos una con Santiago. Queremos saber cuándo tendremos transporte público con validadores, y micros que nos garanticen llegar a casa en forma segura. Queremos hospitales que tengan el presupuesto óptimo para funcionar. Queremos tener puertos robustos que nos permitan recuperar el terreno perdido frente a Perú. Para esto y mucho más necesitamos representantes en el parlamento que coloquen primero a la región.

No queremos más Kenneth Pugh que llegaron hace 8 años a calentar un puesto en el Senado, arrastrados por el escrutino popular y que hoy intenten elevar banderas por afuerinos. No queremos más turistas electorales como José Miguel Insulza, que solo por colocar su nombre en la papeleta crean que debemos rendirles plastecía. No queremos candidatas o candidatos que nos representen que su único fin sea ganar para lograr un escaño en el Congreso. Queremos diputadas y diputados, senadoras y senadores que nos representen y piensen, trabajen y ejecuten obras por nuestra región.

Independiente de quienes sean electos este domingo, será la misión de nuestro medio de comunicación dar un seguimiento justamente a esas voluntades. Colocar el concepto de la unidad regional por sobre las diferencias políticas que puedan resultar de quienes lleguen al Congreso. Cada uno de ellos deberá tener una sola bandera: la nuestra. La de nuestra Región de Valparaíso. Derechas e izquierdas, ultra derechas y ultra izquierdas, todos debemos poner por delante el desafio de poner a nuestras 38 comunas en el sitial que se mercen, luchar por una descentralización real, y que ponga como ejemplo a una región que tiene todo para ser la primera del país, y que hoy duerme debido a la falta de liderazgo de quienes nos representan, desde el propio Gobernador Regional hasta múltiples parlamentarios.

No podemos meter a todos en un mismo saco, pero la opinión pública, usted, su vecino, todos sabemos quienes son lo que genuinamente buscan hacer la pega.

Votemos en conciencia, votemos sin dobleces, indpendiente si eres de derecha o izquierda, votemos por quienes confiemos que pondrán a nuestra Región primero en sus intereses.