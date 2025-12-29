Editorial: ¿Y si volvemos a tener la mayor fiesta de año nuevo de Sudamérica?

Fue el 2021 el último año en que en Concón hubo fuegos artificiales para año nuevo. Desde esa fecha hasta ahora la comuna boutique de la Región de Valparaíso se quedó sin este espectáculo, teniendo sus habitantes que mirar desde lejos lo que acontece en el Puerto y en Viña del Mar.

Pero ¿hacen falta los fuegos artificiales en la comuna? En los últimos años ha sido un verdadero dolor de cabeza para las administraciones de Valparaíso y Viña del Mar organizar este tradicional evento. No olvidemos el percance de los fuegos artificiales vencidos, de los anuncios que tendríamos show de drones, sin embargo, este año nuevo 2026 todo volvería a la normalidad y el tradicional espectáculo se vivirá de forma normal.

El esfuerzo realizado por ambas alcaldesas de normalizar los procesos de licitación y poner en marcha este evento no es menor. Para nadie es un misterio que en Concón la bajada de este evento vino de la mano, más que de una decisión planificada, por la imposibilidad de sumarse, pero pasaron los años y la decisión quedó y no se volvió más al evento.

La vez que Valparaíso, Viña del Mar y Concón se unían en un solo evento, este era considerado el espectáculo pirotécnico más grande de Sudamérica. Se extendía por toda la costa con una duración de más de 20 minutos.

Hoy sabemos que los fuegos artificiales tienen sus fanáticos, pero también sus detractores, sobre todo quienes defienden a los perritos y gatitos del hogar. Probado está el efecto negativo que producen en mascotas: estrés máximo, pánico, daños auditivos, e inclusive la desorientación en ellos provocando temblores e incluso fugas.

La gran duda que quedaría por resolver es qué se pierde con que Concón no se sume al evento de fin de año como se hacía antaño. ¿Podría verse más beneficiado el comercio por ejemplo del borde costero?, ¿potenciaría aún más el turismo?, ¿beneficiaría nuestra imagen internacional sobre todo cuando esperamos tener un aeropuerto en la zona?

Al menos habría que plantearse si es bueno o no en el futuro pensar en un mega evento único o seguir tal cuál como estamos. Ya el esfuerzo que hacen los municipios de Valparaíso y Viña del Mar no es menor en recursos económicos. ¿Por qué no hacer una sola gran licitación por ejemplo?, ¿no sería mejor que un evento de esta magnitud sea organizado por el Gobierno Regional?

Los recursos económicos de los propios municipios que se destinan a esta festividad son millonarios, y muchas veces se realizan más por una tradición que por una planificación que beneficie a la comuna. Más de algún análisis habrá que hacer a futuro. Quizás más unión de los propios municipios y así poner sobre la mesa un evento que año a año, sí se hace más planificadamente, podría no solo traer mayores réditos para nuestras comunas, sino que además generar significativos ahorros. Veremos si con una mejor planificación sumemos a Concón también, y porque no Quintero, y así hacer volver a tener la mayor fiesta de año nuevo en Sudamérica, pero no todo se le puede cargar a los municipios.