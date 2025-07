Editorial: Un robo de película en el epicentro de la inseguridad

6.150 millones de pesos se llevó una banda de delincuentes que la madrugada de este lunes ingresó hasta el Banco Itaú de calle Cochrane en Valparaíso, siendo protagonistas de un robo de película en el epicentro de la inseguridad regional.

Los delincuentes habrían entrado por un sitio eriazo al costado del banco, haciendo un forado y además, con el método del oxicorte, accedieron a la bóveda del banco, dejándola literalmente sin ningún billete en su interior.

Según el registro de las cámaras de seguridad del banco, el atraco había terminado a eso de las 5 de la madrugada, desconociendo cuántas horas demoraron los sujetos de esta banda en realizar todo el operativo y también se desconoce el número de integrantes de este asalto.

El millonario botín que se llevaron los delincuentes en monto es similar a lo sustraído en lo que se llamó el primer robo del siglo, hace unos 10 años en agosto del 2014, cuando un grupo de personas ingresó a la losa del aeropuerto Arturo Merino Benítez y robó un camión de la empresa Brinks, en ese momento se llevaron 6 mil millones de pesos, cifra similar a la de este lunes en Valparaíso.

El robo del 4 de marzo del 2020, también en el Aeropuerto, el monto robado fue el doble de lo sustraído desde la bóveda del Banco Itaú en Valparaíso, igual cifra se llevaron el pasado 18 y 19 de septiembre del 2017 en la empresa de valores Esertval.

El robo en Valparaíso no es menor, y podría transformarse en el más cuantioso en la historia de nuestra región, podría quizás el día de mañana inspirar hasta una serie de Netflix como fue "Baby Bandito".

Pero definitivamente la realidad está superando a la ficción en nuestra región, y sobre todo en un Valparaíso golpeado por la sensación de inseguridad, cuyos hechos de este fin de semana solo vienen a avivar aquello.

La falta de personal en las delegaciones provinciales de encargados de seguridad, sumado a que aún el Gobierno no es capaz de poner a un Seremi de Seguridad, se ve más agravado cuando estamos adportas del robo más grande realizado en nuestra región a una sucursal bancaria y parece ni siquiera inquietarnos.

Ya no nos sorprende una balacera en plena plaza de nuestras comunas, no nos sorprende la caída de una banda narco que operaba en nuestra población, no nos sorprende que un niño de 15 años muera operando un arma de fuego, no nos sorprende que en un avión de la Fuerza Aérea se transporte droga, no nos sorprende que se roben 6 mil millones de pesos desde un banco, no nos sorprende que no exista la capacidad de darnos seguridad, la realidad superó la ficción. El mejor libreto de Netflix tiene como escenario nuestras propias calles.