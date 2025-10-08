Editorial: Un municipio nocturno: El camino correcto de Nelson Estay en Villa Alemana

Le ha costado al alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, asumir que es uno de los ediles con menor aprobación a su gestión en la región de Valparaíso, sobre todo tras conocerse los resultados de la encuesta de Monitor Electoral y Medios Digitales de Chile S.A. Sin embargo, como también lo reconoció el Director de Estudios de Fundación Piensa, Maximiliano Duarte, el edil de Villa Alemana “en la encuesta que estamos realizando ocurre algo similar: de todos los alcaldes que son primerizos, el que está peor evaluado es también el Alcalde de Villa Alemana, porque tiene peor valoración positiva entre los nuevos”.

Pero la razón sería más bien por el cargo en Villa Alemana que por la persona. Duarte explica que “en Villa Alemana, la Alcaldesa saliente (Javiera Toledo) era aún más de izquierda, y era la peor evaluada junto a Constanza Lizana de San Antonio. Entonces la tiene difícil el Alcalde entrante, pero hay que ver el número en su contexto y en el escenario de Villa Alemana es bien particular".

Y lo cierto que todo indica que así será. Nelson Estay ha tenido problemas para asumir el mando de la comuna. Quizás más que por un tema personal, por un tema de liderazgo. Cuando llegó al municipio ya estaba preocupado más de la imagen que otra cosa. Prácticamente cambió por completo su equipo comunicacional, y costó que reconociera errores básicos como la contratación de su ex esposa en la corporación.

Su afán de aparecer en los medios no es menor tampoco, y no logra entender que, más relevante que aparecer en la portada de un medio, es tener a los vecinos contentos y que esa sola labor va a llevarlo justamente al sitial que quiere estar Nelson Estay: ser reconocido como uno de los mejores alcaldes de la región.

Por eso no podemos no reconocer la excelente y notable idea de abrir las puertas del municipio y atender durante el primer martes de cada mes en horario extendido o horario nocturno entre las 18 y las 21 horas. No solo es de sentido común, sino que además es sumamente útil. En la primera jornada realizada llegaron más de 600 personas a realizar diversos trámites que en el día a día cuesta hacer justamente por el horario laboral.

Entrega de licencias de conducir, renovación de las mismas, orientación en materias sociales, en fomento productivo, tenencia responsable de mascotas, entre otros servicios fue lo que se ofreció este martes en Villa Alemana, y justamente ese es el camino para transformarse en un alcalde con mejor aprobación.

Generar acciones concretas como la de la atención nocturna municipal, que es primera vez que la vemos en la región, y que incluso debería ser replicada, es la forma de conquistar los corazones de vecinos. Obras son amores más que buenas razones, ni un ejército de buenos asesores, ni un arsenal de nombres en las asesorías comunicacionales van a lograr lo que una buena medida logra por si sola, simplemente hacer la pega. Bien por Nelson Estay, así claramente se debe manejar la ciudad.