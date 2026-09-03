Editorial: Triste, fome, desganado y sin carácter: el peor momento de Kast desde que asumió

Se ve a un Presidente triste. El primero en detectarlo públicamente fue nada menos que Julio César Rodríguez: “El problema que tiene el gobierno de Kast es que es un gobierno triste, con un discurso triste, con un Presidente triste, con gente hablando triste de cosas tristes y malas todo el día, a toda hora y en cada lugar”.

José Antonio Kast se preparó por casi una década para llegar a ser Presidente. Fue en el año 2017 cuando participó como candidato independiente por primera vez, obteniendo el cuarto lugar. En 2021 pasó a segunda vuelta y perdió con Boric. Y en esta última elección, la verdad es que estuvo a solo un dos por ciento de perder la posibilidad del balotaje ante un Franco Parisi que no contó ni con bots ni con encuestas a su favor.

Las expectativas que generó Kast fueron enormes. No olvidemos que el hoy mandatario fue osado en esta última década: se planteó como un gran salvador. Nos prometió expulsiones masivas de colombianos y venezolanos, y barreras físicas al plantear levantar muros y zanjas en el norte del país. Nos habló de cárceles de máxima seguridad, entre otras medidas.

Kast le dijo a Piñera en junio de 2021: “El presidente Piñera pasará a la historia como el peor presidente de los últimos 30 años porque ha faltado a su palabra una y otra vez”. Kast insistía en que el gobierno de Piñera había sido un “fracaso” y que había “defraudado a Chile” al no cumplir con sus promesas de campaña.

El hoy Presidente Kast no fue leal con Piñera. Hoy, esas mismas críticas que él levantó contra el expresidente son las que se le hacen a él, pero con tan solo seis meses al mando. Piñera, eso sí, no tuvo una Mara Sedini, tampoco habló de metáforas. Pese a su rol de empresario, el expresidente jamás confundió el rol del Estado. Acá una de las mayores críticas a Quiroz y Kast es que “están administrando el Estado y no una empresa”.

Kast, a diferencia de Piñera, no tiene liderazgo. En esta administración existen visiones distintas entre ministros, entre el Presidente y sus voceros, y entre el mismo Canciller y el Presidente. Es decir, no sabemos quién manda. Cuando Ravinet, por ejemplo, se desalineó, Piñera lo sacó de inmediato. Lo mismo ocurrió con Rainieri en Energía. Acá el Presidente Kast ni siquiera se atreve a cambiar el directorio de la estatal; qué decir de Rodrigo Álvarez.

La renuncia masiva de seremis en el país es otro eslabón que habla de un Presidente sin carácter. Si a esto sumamos sus resultados en la encuesta Cadem, tenemos una tormenta perfecta que hoy sitúa al Presidente en su peor momento desde que asumió.

Nunca la Cadem había mostrado una desaprobación tan alta como la de ahora. La última medición, al 2 de septiembre, muestra que el 61% de los encuestados desaprueba la gestión del Presidente y tan solo un 34% la aprueba: también la cifra más baja desde que asumió.

Pero así como la tristeza la puso en la palestra Julio César, el “sin carácter” se ve en su accionar y lo desganado se aprecia en su actitud. Lo “fome” viene también de una lectura desde el interior de La Moneda. Fue la exvocera quien develó lo que le dijeron: “Nos vestimos fome, hablamos fome, respondemos fome”.

¿Para esto se preparó una década Kast?