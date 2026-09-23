Editorial: ¿China o Estados Unidos?: el equilibrio perfecto que Chile necesita frente a dos potencias

Tras la entrada de Chile al llamado Escudo de las Américas, puede haber un antes y un después en la relación de nuestro país con el gigante asiático. China no solo es uno de los países más poblados del mundo —con una población de 1.400 millones de personas—, sino que también es el principal socio comercial de Chile.

Según un reporte del medio alemán Deutsche Welle, China observa con desconfianza y un fuerte recelo geopolítico el ingreso de Chile al Escudo de las Américas, entendiéndolo como una estrategia de Estados Unidos para frenar su expansión económica y recuperar el control hegemónico sobre la región. Aunque la alianza oficialmente busca combatir el crimen organizado y el narcotráfico, el gobierno de Pekín interpreta que su verdadero trasfondo es bloquear la influencia asiática y asegurar recursos estratégicos en América Latina.

A través de canales oficiales como la Embajada de China en EE. UU., el gobierno chino ha calificado satíricamente a esta coalición no como un ‘’escudo’’, sino como un ‘’grillete’’ para los países latinoamericanos.

El acuerdo incluye cláusulas sobre el control de inversiones extranjeras, la seguridad en infraestructura digital y las cadenas de suministro de minerales críticos (como el litio y el cobre). China —el principal comprador de materias primas chilenas— ve esto como un intento directo de EE. UU. para limitar su acceso a recursos clave bajo el concepto de ‘’proveedores de confianza’’.

Nuestro país necesita mantener una autonomía estratégica y muy pragmática entre China y Estados Unidos; por eso, es de vital importancia estar atentos a cómo reaccionará el gigante asiático tras la entrada de Chile a este acuerdo liderado por Donald Trump.

¿Qué pasa si China, por ejemplo, nos pide una definición excluyente? ¿Qué nos conviene más como aliado? ¿Y si tuviéramos que elegir?

Hoy la rivalidad entre Estados Unidos y China pone a Latinoamérica como el jamón del sándwich y deja a Chile en una situación muy crítica. Mientras Washington hace esfuerzos por opacar a Pekín en múltiples campos —desde la inteligencia artificial hasta el ámbito militar—, los gobiernos de la región tratan de mantener un equilibrio. ¿Lo lograrán? ¿Podrá Chile mantenerlo?

Necesitamos que se logre el equilibrio perfecto: Chile necesita a China y también a Estados Unidos. Veamos cuál será el costo político del famoso Escudo de las Américas y esperemos que no se transforme en una hecatombe económica para un Chile que, hoy más que nunca, necesita un socio comercial fuerte y sólido.