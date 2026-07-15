Editorial: Tormenta perfecta: lluvias y marejadas nos ponen en alerta por al menos 72 horas

Durante las próximas 72 horas, en la región de Valparaíso se desatará una “tormenta perfecta”. La llegada de un río atmosférico a la zona centro y centro-norte del país, sumado a marejadas con olas de hasta 5 metros en la costa de Concón y Viña del Mar, configuran un preocupante escenario y un verdadero desafío para las autoridades y los equipos de emergencia.

La última vez que se registró una lluvia con más de 100 milímetros en Valparaíso en 24 horas fue el 3 de junio de 2002, hace 24 años, según datos de la Dirección Meteorológica de Chile. Mucho más atrás en el tiempo, específicamente el 4 de julio de 1984, el estero de Reñaca se desbordó catastróficamente. Otro hito que se recuerda en nuestra región por precipitaciones similares a las que recibiremos en los próximos días fue el desborde del río Aconcagua en Quillota, durante los temporales de 1987 y 1997.

Estos eventos podrían volver a repetirse bajo esta denominada “tormenta perfecta”, que nos azotará entre la madrugada del jueves y la mañana del sábado. Serán 72 horas en las que pondremos a prueba no solo a los equipos de emergencia, sino también a la conectividad en general; en este escenario, mantenernos comunicados será clave para monitorear lo que vaya ocurriendo en nuestras comunas.

El escenario más complejo se concentrará en el borde costero, donde el sistema frontal llegará acompañado de abundantes precipitaciones, fuertes vientos, marejadas y un período de pleamar asociado al ciclo lunar. Especialistas señalan que esta situación representa una preocupación especial para la región de Valparaíso, donde existen playas arenosas estrechas y numerosos sectores urbanos emplazados muy cerca de la línea de costa.

"Las olas podrían sobrepasar las barreras naturales, erosionar las playas e inundar las costaneras, especialmente en aquellos sectores donde la ocupación urbana se encuentra muy próxima al borde costero", advirtió María Victoria Soto, geógrafa de la Universidad de Chile.

Frente al panorama previsto para los próximos días, cobra vital importancia el llamado al autocuidado que han realizado los organismos de emergencia, el Gobierno y los propios alcaldes y alcaldesas. La invitación a la ciudadanía es a adoptar medidas preventivas y a mantenerse informada a través de los canales oficiales y los medios de comunicación locales.

Entre las principales recomendaciones están: revisar el estado de canales y esteros cercanos a las viviendas, mantener despejadas las vías de evacuación de aguas lluvias, conocer los planes de emergencia comunales, tener a mano los números de asistencia y contar con un plan de acción familiar en caso de que sea necesario evacuar los hogares.

Tendremos 72 horas tensas; la tormenta será perfecta. Por ello, resulta clave mantenernos comunicados e informados, evitar salir de casa si no es estrictamente necesario y protegernos para enfrentar este nuevo desafío que la naturaleza nos impone. Los invitamos a permanecer conectados a todas nuestras plataformas —señales de radio y televisión, redes sociales y sitio web— para enterarse minuto a minuto de lo que ocurre en esta verdadera alerta de temporal.