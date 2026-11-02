Editorial: ¿Se puede construir en Las Salinas de Viña del Mar?: la primera pregunta que nos deben responder

Durante años, Viña del Mar ha conocido distintas propuestas para el futuro de Las Salinas: edificios, hoteles, departamentos, parques y espacios públicos han formado parte de una conversación que parece dar por sentado algo que todavía debe demostrarse: que efectivamente se puede construir en esos terrenos.

Pero hoy, a la luz de los antecedentes conocidos y del pronunciamiento de la Contraloría, la discusión pública debe cambiar de eje.

Ya no corresponde discutir cuántos edificios se levantarán, qué altura tendrán o cómo se transformará ese sector de la ciudad. La pregunta que debe concentrar la atención de las autoridades, la empresa y la ciudadanía es mucho más elemental: ¿se puede construir o no en Las Salinas?

Hay un antecedente que vuelve todavía más relevante esta interrogante: recién a fines de 2027 está previsto que concluya la primera etapa del proceso de remediación de los terrenos contaminados por hidrocarburos. Por lo tanto, bajo ese cronograma, será durante 2028 cuando podría conocerse un pronunciamiento de la autoridad competente sobre las condiciones del terreno y su eventual habilitación para edificar.

Es decir, todavía faltan más de dos años para comenzar a tener una respuesta sobre una cuestión que algunos parecen dar por resuelta. Y eso, naturalmente, dependerá del cumplimiento efectivo de las exigencias ambientales y sanitarias. El año 2028 no representa una autorización garantizada, sino el horizonte en que podría existir mayor claridad.

Entonces, ¿por qué estamos discutiendo hoy las dimensiones de un megaproyecto inmobiliario si todavía no sabemos si podrá materializarse?

No se trata de oponerse al desarrollo inmobiliario, de rechazar la inversión privada ni de impedir que Viña del Mar recupere un espacio importante de su borde costero. Se trata de entender que, antes de debatir el futuro de un proyecto, hay que establecer si existen las condiciones legales, ambientales y sanitarias para ejecutarlo. Porque una cosa es tener la intención de construir y otra muy distinta es estar habilitado para hacerlo.

Puranoticia.cl no pretende decidir el futuro de Las Salinas. Esa responsabilidad corresponde a las autoridades competentes. Nuestro deber es exigir que esa respuesta exista, que sea clara y que la ciudadanía la conozca. Viña del Mar merece discutir su desarrollo urbano con certezas, no sobre supuestos.

Mientras no exista una respuesta definitiva sobre la posibilidad de edificar, seguir concentrando la conversación en las características del megaproyecto significa adelantar una discusión que todavía no corresponde.

Primero debemos saber si se puede construir; después, y solo después, discutamos qué se quiere construir. Porque hoy la verdadera discusión sobre Las Salinas no es inmobiliaria: es una discusión sobre certezas, legalidad y responsabilidad pública.

Viña del Mar no necesita que le expliquen una vez más qué quieren construir en Las Salinas. Necesita que le demuestren si realmente pueden hacerlo.