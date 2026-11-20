La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, puso sobre la mesa una realidad que los habitantes del Gran Valparaíso conocen demasiado bien: la locomoción colectiva no solo presenta deficiencias, sino que también condiciona el empleo, el comercio, el turismo y la vida diaria de miles de familias.

El ejemplo que relató a Puranoticia.cl resulta elocuente. Un garzón del Barrio Poniente necesitaba cobrar anticipadamente porque debía regresar a Forestal y temía quedarse sin micro. ¿Cómo puede una ciudad aspirar a fortalecer su actividad nocturna si sus trabajadores no tienen asegurado el regreso a casa?

Frente a esta realidad aparece una promesa de modernización: cerca de 600 buses nuevos para el Gran Valparaíso, parte de ellos eléctricos. Se trata de una transformación relevante, pero hay una diferencia enorme entre anunciar vehículos y garantizar un transporte que funcione. La entrada en operación, proyectada para 2027, no resuelve la espera de quienes hoy quedan sin servicio.

La electromovilidad puede aportar comodidad, menor ruido y una flota más limpia. Sin embargo, un bus eléctrico que no pasa a la hora comprometida sirve tan poco como una micro antigua que abandona su recorrido. La tecnología no reemplaza la frecuencia, la cobertura ni la fiscalización.

Ripamonti también cuestionó los subsidios que reciben los operadores pese a presuntos incumplimientos. La denuncia exige respuestas verificables: ¿cuántos recorridos se cumplen realmente?, ¿cuánto se fiscaliza?, ¿qué sanciones se aplican? y ¿qué exigencias concretas tendrán las nuevas empresas? Si se invierten recursos públicos, la ciudadanía tiene derecho a conocer los resultados.

Es justo distinguir responsabilidades. La planificación y regulación del transporte corresponden principalmente al Ministerio de Transportes, mientras que los municipios representan las necesidades de sus vecinos y pueden exigir soluciones. Por eso, el debate no debería convertirse en un cruce de declaraciones, sino en un compromiso público con indicadores, plazos y rendición de cuentas.

La llegada de los buses eléctricos debe ser una oportunidad para corregir el sistema, no una simple fotografía de inauguración. El verdadero éxito no será contar cuántas máquinas nuevas circulan, sino comprobar que una trabajadora de Reñaca Alto, un estudiante de Quilpué o un garzón de Forestal pueden ir y volver de sus hogares sin incertidumbre.

Porque una región que busca mover su economía tiene, primero, que asegurar algo elemental: que sus habitantes puedan movilizarse.