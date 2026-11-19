Nada hacía presagiar hace tan solo cuatro meses que una de las alcaldesas con mayor proyección en la región iba a estar prácticamente en la UTI, que el municipio que tanto buscó liderar iba a estar tomado y que sus trabajadores no tuvieran la certeza de si podrán pasar una Navidad tranquila.

Las palabras de la histórica trabajadora municipal Rosita Tapia, con más de tres décadas en el municipio y hoy dirigente de los trabajadores municipales, fueron categóricas: "En 36 años jamás vi algo como esto".

"Es primera vez en todos estos años de carrera funcionaria que veo esto. Es algo que te rompe el alma y el corazón, que va más allá de lo que puedas imaginar", dijo la funcionaria, quien estuvo en las administraciones de Amelia Herrera, Mauricio Viñambres y Valeria Melipillán, y hoy vive un verdadero calvario bajo la administración de Carolina Corti.

Corti ganó su elección con tan solo el 36,22% de los votos. Más del 63% de la población de Quilpué no quería que ella fuera su alcaldesa. Logró ganarle por tan solo 2.173 votos a su rival más cercano. Sin embargo, la personalidad de Carolina es avasalladora. Es una persona que cree y está convencida de que realmente es la mejor. Inclusive en su interna cuentan que ha osado dar consejos a alcaldes que llevan mucho más tiempo que ella liderando un municipio. Su carácter dulce y amoroso con la gente de la calle se convierte en la interna en una soberbia que pocos conocen.

Amiga de sus amigos. Se rodea de gente cuya principal característica es adularla. Pocas veces anda sola. Siempre necesita estar acompañada. Se siente superior. Sueña con ser reconocida como una líder inspiradora; inclusive pensaba que era la líder de la provincia de Marga Marga. Intenta manejar todos los temas, pero la dura realidad hoy la tiene sumida en un estado crítico: políticamente hablando, es una alcaldesa que está en la UTI.

El rechazo de los concejales a sus modificaciones presupuestarias ha dejado de manifiesto una incapacidad de manejo político y comunicacional. Está cooptada por un círculo fiel, pero sin capacidad de manejar una crisis.

Hay pacientes que llegan a la UTI por un accidente, y hay otros que llegan por una larga cadena de malas decisiones que nadie quiso corregir a tiempo. La administración de Carolina Corti en Quilpué pertenece a la segunda categoría. Todo lo hizo mal.

Pero Carolina algo reconoce: dice que la responsabilidad es suya. Pero eso no basta. Hoy está en un zapato chino. Llena de reuniones con los mismos que la llevaron a esta situación. Con una soledad política extrema. Y lo que es peor, no se da cuenta de cuál es el error.

Aquí claramente no se trata de una vendetta política. El mal diagnóstico que hace el senador Longton es aquello. No se trata de que los republicanos se hayan aliado con el Frente Amplio. Pasó que apareció hace cuatro meses una concejala que hizo la pega, fiscalizó y que además sumó a una serie de valientes ediles que juntos han logrado algo tan simple como respetar la ley y que no se les paguen sueldos millonarios a los amigos políticos de la primera autoridad comunal.

El arduo trabajo de los concejales —que fueron ninguneados en su minuto por la propia Corti cuando dijo que ella trabajaba 24/7 y los concejales solo los martes— ha dejado de manifiesto cómo se fueron privilegiando a los amigos en distintos cargos con sueldos millonarios. Amigos, personas del propio partido con sueldos millonarios que hoy tienen en jaque a una administración cuyo oxígeno parece haberse acabado.

Dicen que en política no hay muertos, pero acá tenemos un caso de excepción. Corti está, al menos, cavando su propia tumba, con la ayuda de una sepulturera de elite que ya tiene experiencia en acabar con alcaldesas. Una actitud titubeante la acompaña. Se compromete a cosas que no cumple. Guarda silencio y el municipio cerrado. La incertidumbre se apodera de Quilpué. ¿Qué pensará la alcaldesa? ¿Estará más preocupada de cómo la ven o del efecto que provocan sus decisiones? ¿De verdad va a decir que esta es una maniobra política? Al menos tiene un mérito: juntó a los republicanos con el Frente Amplio.

Es de esperar que exista una solución, no por el bien de Corti —que ya demostró que una cosa es ser buena candidata, simpática y sacarse una buena foto, y otra tener dedos para tocar el piano—, sino por el bien de la comuna de Quilpué y de sus trabajadores, en los que en 36 años jamás había visto tanta incompetencia e ineptitud en el sillón municipal.