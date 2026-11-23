Hay algo que resulta difícil de comprender en el caso Las Salinas. Mientras el brazo inmobiliario de Copec anuncia una de las mayores inversiones que se hayan proyectado para Viña del Mar, seguimos discutiendo sobre edificios, departamentos, hoteles y desarrollo urbano, cuando todavía existe una cuestión mucho más importante por resolver: la remediación del terreno no ha concluido.

Y este antecedente cambia completamente el sentido de la discusión.

La seremi de Salud confirmó a Puranoticia.cl que Inmobiliaria Las Salinas aún no presenta el denominado Estudio Fundado, documento que debe permitir evaluar si existen las condiciones sanitarias necesarias para construir. Pero hay una explicación fundamental: la empresa todavía se encuentra ejecutando el proceso de remediación y, por lo tanto, no ha llegado a la etapa en que pueda acreditar sus resultados definitivos. Este proceso, que se inició en 2024, terminaría recién en 2029.

Entonces, ¿por qué estamos adelantando una discusión que corresponde dar después?

Aquí no se trata de cuestionar el legítimo derecho de Copec a invertir ni de desconocer la importancia de recuperar un terreno que durante décadas albergó instalaciones petroleras. Se trata de entender que existe un orden que no puede alterarse: primero remediar, después acreditar los resultados ante la autoridad sanitaria y, solo entonces, determinar qué se puede construir.

La propia Contraloría aclaró que corresponde a la seremi de Salud evaluar los estudios técnicos y verificar que las medidas para controlar los riesgos hayan sido ejecutadas. Asimismo, el delegado presidencial Manuel Millones señaló que, sin ese informe favorable, la Dirección de Obras Municipales no puede aprobar permisos de construcción en el área de riesgo.

Por eso, resulta llamativo que el debate público se concentre en el futuro inmobiliario de Las Salinas cuando todavía no existe una evaluación sanitaria definitiva que permita despejar su condición más elemental.

Copec puede presentar proyectos o planificar el desarrollo de sus terrenos; todo eso es legítimo. Pero una cosa es proyectar el futuro y otra muy distinta es instalar la discusión como si las condiciones para materializarlo ya estuvieran resueltas.

Viña del Mar necesita inversión, empleo y recuperar ese importante espacio urbano, pero también necesita transparencia, certezas y respeto por los procesos que deben garantizar la seguridad de las personas.

Y aquí está el verdadero problema: estamos discutiendo el futuro inmobiliario de Las Salinas sin haber resuelto todavía la pregunta más importante de todas: ¿fue posible descontaminar el terreno después de décadas de actividad petrolera?

Porque antes de hablar de edificios, departamentos, hoteles o inversiones millonarias, Viña del Mar tiene derecho a conocer si la remediación logró los resultados esperados y si la autoridad sanitaria puede acreditar que el terreno reúne las condiciones necesarias para construir.

Primero debemos saber si fue posible descontaminar Las Salinas; después discutamos qué se puede construir allí.

Porque si todavía no tenemos certeza sobre lo primero, ¿qué sentido tiene seguir adelantando la discusión sobre lo segundo?