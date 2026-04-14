Editorial: “Se nos cae todo el relato”: Ni Rodolfo Carter defiende las desprolijidades de La Moneda

Desde esta columna, durante varios días hemos sido críticos con las decisiones que ha ido tomando desde el nivel central el Gobierno del Presidente José Antonio Kast. En las últimas horas hemos conocido la crítica masiva a dos hechos que, simplemente, como tan bien lo dijo esta mañana en el Senado Rodolfo Carter, “dejan sin relato al Gobierno”.

Fue el propio mandatario en época de campaña que nos habló de seguridad y no hemos visto absolutamente nada concreto en la materia más que ver a una Ministra más ocupada o preocupada de cobrar cuentas de su pasado como Fiscal, aunque haya sido blindada por el propio Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

El propio José Antonio Kast nos habló de austeridad e inclusive en su campaña del 2021 prometió bajar su sueldo a la mitad en caso de llegar a La Moneda. No solo aquello no ha pasado, sino que el propio mandatario en el Palacio de La Moneda organizó una cena con cerca de 70 excompañeros de generación de la carrera de Derecho.

Desde el propio Consejo de la Transparencia se dijo que aquello “era completamente evitable”, es más, Francisco Leturia en Radio Bio Bio como expresidente de esa instancia, aseguró que se generó “una noticia que no es buena”, y cuestionó los límites entre lo público y lo privado. Agregando que “no podemos convertir La Moneda en un quincho privado”.

No solo aquello es una “torpeza”, es faltarle el respeto a Chile. Ni siquiera la propia vocera de Gobierno pudo responderle a un periodista por qué no hizo aquella comida en su parcela de Buin. Lo cierto es que no se entiende tanta desprolijidad, por decir lo menos.

Pero la gota que rebalsa el vaso viene de quien es quizás uno de los hombres que más se la jugó por la Presidencia y el Gobierno de José Antonio Kast. Nos referimos al hoy Senador por la Araucanía, Rodolfo Carter. Él mismo que cruzó la línea de Chile Vamos hasta la trinchera del mandatario mucho antes de la primera vuelta. Él que afirmó además el discurso de más seguridad y él mismo que también se comprometió con Carabineros.

Este martes en el Congreso Nacional en la Comisión de Hacienda del Senado, cuando se iba a discutir justamente el presupuesto de modernización de Carabineros, no asistió la Ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y eso desató la molestia más que justificada de Carter. El Senador calificó la ausencia como “un error impresentable” … “se nos cae todo el relato… no costaba nada tener otra actitud frente a esto, es de verdad de las cosas más sensibles para los ciudadanos la falta de Carabineros, la falta de postulantes en las escuelas, y la dignificación de la carrera de los hombres y mujeres que visten de uniforme. Si algo que nos distinguió durante la definición electoral que vivieron los chilenos fue que nosotros queríamos reivindicar la posición de Carabineros en la sociedad y cuando no son importantes a la hora de las definiciones, como estar en esta comisión, yo entiendo los accidentes, pero esto no es un accidente, esto es desprolijidad".

No faltan más palabras, no se trata de criticar por criticar. Lo que mejor define lo que le pasa hoy al Gobierno de José Antonio Kast es que todo parece indicar que se quedaron sin relato. Austeridad versus fiesta en La Moneda, preocupación por la seguridad versus ausencia de Ministra, son hechos concretos que se observan y preocupan, sobre todo cuando las expectativas puestas en este gobierno eran tan altas. Quien pierde es Chile y lo que se pierde en Chile es la credibilidad en la clase política.