Editorial: Se necesita urgente una agenda de proyectos desde el Gobierno, para bajar la cesantía regional

Un dramático escenario laboral se vive en la región de Valparaíso, con una tasa de desempleo que llega al 10,4 %, superando ampliamente el promedio nacional. La cifra de desocupación, dada a conocer este viernes, aumentó 1,8 puntos porcentuales en los últimos doce meses, dejando a casi 12 de cada 100 mujeres sin empleo en nuestras comunas.

Si bien la cantidad de personas ocupadas experimentó un crecimiento anual de 0,8 %, este incremento resultó insuficiente para absorber el aumento de la fuerza de trabajo y evitar una mayor desocupación. Las mujeres encontraron más puestos laborales, pero la oferta sigue siendo insuficiente. Las actividades económicas que absorbieron parte de la demanda fueron salud, alojamiento y servicios de comida, además de servicios profesionales.

Este escenario nos obliga a poner sobre la mesa la urgente necesidad de acelerar una serie de proyectos de gran envergadura que permitan absorber mano de obra y contribuir a que, de aquí a 12 meses, estas cifras vayan a la baja y no sigan subiendo como ha ocurrido en el último tiempo.

Un proyecto que debería agilizarse es la puesta en marcha de la construcción del Tren a La Calera: se calcula que en esta etapa se podrían absorber hasta 850 empleos por mes, generando, una vez en funcionamiento, al menos 220 plazas permanentes.

Otra necesidad en la región es la construcción de un nuevo centro penitenciario. Este podría absorber unos 600 puestos de trabajo en su fase inicial y, posteriormente, generar una cantidad similar durante su operación, sin contar los servicios asociados que aportan empleos indirectos (tomando como referencia un recinto de características equivalentes al de Talca).

A estas obras se suma el esperado Embalse Las Palmas, en Petorca, que podría generar de forma inmediata entre 700 y 1.200 puestos de trabajo directos durante su periodo de máxima actividad en obras civiles.

Por último, la remodelación del Aeropuerto de Concón aportaría cerca de 400 plazas adicionales durante su construcción, sumadas a la generación directa e indirecta de otros 200 puestos permanentes.

Tampoco podemos dejar de lado el déficit de entre 1.500 y 3.000 conductores en el transporte público regional. Si se logra avanzar en el Tren a La Calera, la nueva cárcel, el Embalse Las Palmas y el Aeropuerto de Concón, además de cubrir la falta de choferes, tendríamos encauzada en gran medida la solución a la cesantía regional.

¿De quién depende? Hoy, más que lamentarse, hay que pasar a la acción. Obras son amores: solo falta la decisión política de poner en marcha estos proyectos y absorber esa mano de obra impaciente que, mes a mes, busca la oportunidad de acceder a un empleo digno.