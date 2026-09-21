Editorial: ¿Se acabó la era Bachelet? El adiós a la ONU puede marcar el retiro a los cuarteles de la expresidenta

Este sábado se anunció que la expresidenta Michelle Bachelet bajaba su candidatura para suceder al portugués António Guterres como secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Para muchos, la crónica de una muerte anunciada. Fue en 2010 cuando se dieron los primeros aprontes de una postulación para liderar la ONU, pero prefirió una segunda carrera presidencial cuyo periodo terminó en 2018.

Posterior a ello, Guterres la reclutó para un cargo en Ginebra, lo que pudo marcar la distancia final de la expresidenta con el organismo internacional, sobre todo por las condenas que sufrieron, por ejemplo, China —por graves violaciones de derechos humanos a los uigures y otras minorías— o el propio Estados Unidos —por la separación de migrantes en las fronteras—.

Hace un año fue el propio presidente Gabriel Boric quien apuró el paso para comprometer el apoyo del país a la exmandataria; junto con ello llegó el respaldo de México y Brasil, dos grandes potencias latinoamericanas, pero no fue suficiente.

El pasado 24 de marzo, Chile, ahora con Kast a la cabeza, anunciaba que retiraba el apoyo a la expresidenta. Bachelet siguió adelante, pero su bajada era cuestión de tiempo y finalmente sucedió este pasado fin de semana.

¿Qué pasará ahora con Bachelet? A sus 74 años, la exmandataria está lejos de volver a buscar protagonismo internacional o nacional. Quizás llegó el momento del ‘’retiro a los cuarteles’’ de quien fue la primera mujer en llegar a La Moneda y cuyo legado, discutible hasta hoy, marcó un antes y un después en la historia política chilena.

La propia Bachelet afirmó que no se trató de una derrota. ‘’Puede que algunos piensen que no era el momento adecuado para el tipo de candidatura que yo pretendía representar, en un contexto en el que soplan fuertes vientos en contra de principios como el multilateralismo; en contra del derecho internacional, que se viola repetidamente; en contra de la realidad del cambio climático, que algunos siguen negando a pesar de las pruebas científicas; y en contra de la democracia y los derechos humanos, que se encuentran amenazados’’, declaró.

Y agregó: ‘’Por el contrario, aunque se trataba de una tarea ardua desde el principio, sigo convencida de que era precisamente el momento de alzar la voz en defensa de estos principios, que he situado con orgullo en el centro de mi candidatura’’.

¿Perdió la izquierda? ¿Se acaba un liderazgo? Solo la historia lo dirá. Por ahora, es el fin del ciclo de una mujer que formará parte de la historia y que se suma a muchas otras lideresas que también tuvieron que retirar su candidatura a la ONU, como Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda, o la argentina Susana Malcorra, entre otras. Por lo pronto, Michelle Bachelet se retira de una carrera que resultaba más utópica que real, dejándonos una pregunta abierta: ¿se acabó la era Bachelet?