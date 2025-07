Editorial: Se buscan políticos competentes: El carrusel de los subrogantes

No es un caso puntual, es una constante la de los cargos subrogantes en nuestra región de Valparaíso. Todo parece indicar que no tenemos políticos competentes, y con las competencias adecuadas para asumir en cargos de total relevancia en nuestra región.

Partamos por el Serviu, desde la salida de Rodrigo Uribe que en el cargo hay una subrogante que es Nerina Paz. Su nombramiento ya fue un chiste. Apenas asumió ella pretendía irse de vacaciones por dos semanas a Brasil, menos mal que tras la presión de la prensa desistió, aunque con solo 71 días en el cargo ella anuncia su renuncia.

Su renuncia tampoco fue efectiva, como parece ser su trabajo como directora subrogante, esto porque el Ministro Carlos Montes “la convenció” de seguir. Por ahora, sigue en el cargo con una subrogancia que más que por competencia o capacidad, parece ser que no hay otra opción ni nadie más que asuma.

Que decir de la Seremi de Seguridad, Jenny Arriaza Inostroza, quien llegaba desde San Miguel a la Región a hacerse cargo. Después de una intensa búsqueda, no olvidemos que en el cargo estaba antes de su llegada una subrogante, la misma de siempre, la que denominados Seremi Comodín, nos referimos a Paula Gutiérrez.

Hoy, tras la renuncia de Arriaza después de solo 32 días en el cargo, la subrogancia de la Seremi Comodín parece indicar que ya se transformará en definitiva y así tendrá que ver a medias el trabajo en Justicia y a medias en Seguridad, porque por más que quiera hacer los dos trabajos, claramente no se puede. No hay capacidad para ello, sino preguntémosle a Belén Paredes, la Seremi de Vivienda quien tampoco se la puede con la reconstrucción y con el plan de vivienda regional, o cumple con una o cumple con la otra.

Esta búsqueda de políticos competentes, con competencias para cargos, continúa cuando llegamos a la vocería regional, es decir a la Seremi de Gobierno. Aquí tenemos una nueva “renuncia”, esta vez de María Fernanda Moraga, quien salió misteriosamente de su cargo. Es un hecho que ella en horas de la mañana no sabía que en horas de la tarde renunciaría, algo tan políticamente correcto como falso cuando se habla de una renuncia para “asumir nuevos desafíos personales”, porqué no somos más directos y al igual que con Uribe, Arriaza y Moraga no decimos claramente que los despidieron, y no iba a ser porque eran buenos.

Pero adivinen qué, ante la renuncia de Moraga el nombrado en el cargo, es otro subrogante, esta vez el deslenguado, vivaz y verborreico Seremi de Ciencias, quien gozaba mostrando un data center de inteligencia artificial que necesitaba una cantidad de agua para funcionar que nadie entiende como se quiere colocar justamente en una zona de sequía. Bueno justamente él ahora será el vocero de Gobierno. ¿De verdad no tenemos a nadie más?

Estamos llenos de subrogantres. No tenemos nombrados los delegados de seguridad provinciales, y por ahora pasamos de tener mediocres seremis, que no eran ni siquiera capaces de hacer bien su trabajo en una cartera, que de la noche a la mañana pasan a ser súper seremis con dos carteras a cargo. Se buscan políticos competentes, mande su currículum a la Presidencia, porque al menos en la región tapamos los problemas con el primer subrogante disponible. Triste realidad de nuestra región.