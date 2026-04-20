Editorial: Respuesta a Ministro Poduje ante sus insultos y descalificaciones a nuestro medio

Antes de entrar al fondo de esta polémica, queremos decir algo que para nosotros es importante. Cuando un ministro de Estado, el representante del Presidente de la República, trata a un medio de comunicación de “trucho”, de “chanta”, de “basura” o de “prostituido”, como lo hizo este fin de semana Iván Poduje, no está insultando a una marca vacía, ni a una página web, ni a un dial en la radio, está insultando a personas: a periodistas, editores, locutores, productores, camarógrafos, redactores, comunicadores, diseñadores, técnicos... a un equipo humano. Y también está insultando a sus familias, que saben cuánto cuesta levantar un medio, sostenerlo, defenderlo y trabajar todos los días con profesionalismo en una región como la nuestra.
Puranoticia.cl tiene 15 años de historia. Quince años. Y eso no se construye con una publicación, ni con una pauta, ni con una moda pasajera. Se construye con trabajo, con esfuerzo, con presencia en la calle, con cobertura, con aciertos y también con errores, como cualquier medio de verdad… Pero con trabajo serio. Con personas reales. Con familias reales detrás. Por eso, cuando una autoridad que representa al Presidente de la República en una materia tan sensible como la vivienda usa ese lenguaje para intentar aplastar a un medio porque una nota le incomodó, no estamos frente a una diferencia periodística, aquí estamos frente a una agresión injusta. Y eso no lo vamos a naturalizar y tampoco lo vamos a permitir, ni menos a pasar por alto.
Somos un medio de comunicación serio, aunque al ministro no le guste y por eso, aquí hay una pregunta muy simple, muy concreta y muy fácil de responder: ¿el informe IDIEM, dice o no dice que las viviendas de El Olivar deben ser demolidas? Y hasta ahora, la respuesta es clara: no, no lo dice.
¿El informe detecta fallas graves? Sí. ¿Habla de deficiencias estructurales, observaciones severas, incumplimientos normativos y problemas importantes? Sí. Eso nunca lo hemos negado, pero también contempla factibilidad técnica de reforzamiento. Y eso tampoco es una interpretación antojadiza, porque está en el propio documento.
Entonces, seamos precisos. Aquí nadie ha dicho que haya que entregar casas defectuosas a las familias. Nadie ha dicho que se deban repartir viviendas falladas. Nadie ha defendido que el Estado mire para otro lado. Lo que Puranoticia.cl informó fue algo mucho más simple y mucho más serio: que el informe técnico en el que se apoya públicamente el ministro Poduje no contiene una orden de demolición. Y decir eso no es mentir. Decir eso es simplemente leer el documento de IDIEM consultando fuentes como, por ejemplo, la del académico Jorge Carvallo, director de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien, tras revisar el documento, fue categórico al manifestar que "efectivamente el informe no dice que haya que demoler".
Ese es el punto que el ministro Iván Poduje no respondió. Porque en vez de responder mostrando la página, con el párrafo y con la cita exacta del informe, él eligió el insulto. Muy en su estilo agresivo, violento. Eligió descalificarnos como medio de comunicación. Eligió atacar al mensajero. Y cuando una autoridad hace eso, lo que deja en evidencia muestra una preocupante debilidad argumental.
Porque una cosa es un informe técnico severo, y otra distinta es una decisión política o administrativa posterior de demoler en vez de reforzar. Y el tono del ministro Poduje, agresivo, a ratos irónico, hace al menos cuestionar si la decisión de demolición es técnica, normativa o simplemente un capricho suyo. El ministro puede defender su decisión. Puede decir que le parece más segura. Puede decir que es más responsable. Puede decir que no quiere entregar viviendas corregidas sobre una base cuestionada. Todo eso lo puede sostener. Pero lo que no puede hacer es atribuirle al informe algo que el informe no dice.
Tampoco puede pretender que el periodismo serio se limite a repetir la versión oficial sin leer los documentos. Nosotros estamos para eso. Para leer. Para contrastar. Para preguntar. Para poner sobre la mesa lo que una autoridad dice y lo que un documento realmente contiene. Aunque incomode. Aunque moleste. Aunque desate la furia de un ministro o de cualquier otra autoridad.
Así que hoy queremos decirlo con total tranquilidad, pero también con total firmeza: Puranoticia.cl no va a responder insulto con insulto. Va a responder con hechos. Con documentos. Con trabajo. Con 15 años de historia. Y con la convicción de que en democracia ningún ministro está por encima del escrutinio público, ni por encima de la obligación básica de decir las cosas con exactitud.
Podrán tratarnos de muchas maneras. Podrán intentar ensuciar nuestro nombre. Podrán intentar amedrentar a nuestro equipo. Pero no van a borrar los documentos. Y los documentos, que son la base del periodismo serio, no dicen que el informe IDIEM ordene demoler. Y mientras eso siga siendo así, nosotros vamos a seguir haciendo lo que corresponde: informar, contrastar y no agachar la cabeza frente al poder.