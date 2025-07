Editorial: ¿Región sin prospectiva?: El plan con miras al 2030 que necesitamos

Nuestra región de Valparaíso necesita con urgencia tener una visión de prospectiva que nos comience a unir con fines comunes. Independiente si somos de derechas o izquierdas, independiente de quien nos gobierne en la presidencial, en nuestras provincias debemos comenzar a dibujar nuestro plan común.

Tenemos ideas avanzadas, pequeños anuncios o tips, pero estos hay que ordenarlos. Darles viabilidad, encontrarle sentido y empezar a remar juntos para que se empiecen a concretar. Un punto de vital importancia es la conectividad. No podemos perder tiempo en la entrada a Viña del Mar desde la Ruta 68, no podemos tampoco estar días sin cruzar la cordillera para pasar a Argentina cuando el mal tiempo nos azota, no podemos no tener un aeropuerto en la Región.

Sumado a eso debemos comenzar a tener certezas y claridad de nuestro tren. Ya dejemos de postergar la conexión histórica con Santiago, y menos la esperada red a La Calera o la conectividad con las provincias de San Felipe y Los Andes. Esto lo tuvimos en la década de los 90, ahora debemos recuperarlo.

La región de Valparaíso cuenta con 21 parlamentarios, 16 de ellos son diputadas o diputados, y 5 son Senadores. Es una fuerza grande capaz de generar cambios radicales en las leyes de presupuesto o en las prioridades del país pensando en nuestra bajada regional. Ellos en su totalidad deberían ser parte de una gran bancada regionalista que sea capaz de caminar de la mano con el Gobierno Regional, Gobernador a la cabeza y todos sus consejeros regionales.

Esta mega fuerza política debe sentarse a la mesa y diseñar un plan estratégico con miras al 2030. Tenemos que tener una carta Gantt en donde quede delimitado con claridad cuales serán las metas a concretar.

Cuándo inauguramos el aeropuerto de Concón, cuándo ampliamos la ruta que une Concón con Quillota, cuándo llegará el tren a La Calera, cuándo parte la construcción de las estaciones entre La Calera y Santiago, cómo empezamos a estudiar una conexión distinta con Mendoza, dónde botaremos nuestros desechos domiciliarios el 2030, cómo serán los validadores de pago de nuestra locomoción colectiva, cómo vamos a mejorar la conectividad entre la provincia de Quillota con Viña del Mar, tendremos nuestras desaladoras en la región o qué capacidad máxima le daremos a las actuales.

Cada una de estas interrogantes deben quedar plasmadas en un plan estratégico regional con miras al 2030, y todos, desde alcaldes, concejales, consejeros regionales, gobernador y los 21 parlamentarios deben ser parte de una gran carta compromiso para cumplirla. Eso es voluntad política, eso es mirar prospectivamente nuestra región. Es lo que necesitamos. Ser de derecha o de izquierda, que gobierne Kast, Jara, Matthei o quien sea debería dar lo mismo si ponemos la Región primero por delante. ¿Habrá liderazgo para hacerlo? ¿Seremos capaces de tener una prospectiva de región? ¿Podemos hacer un plan estratégico? Quizás nuestra región podría dar un gran paso con aquello, de nuestra clase política depende, veamos si está a la altura.