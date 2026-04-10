Editorial: ¿Qué se esconde tras la “Cuota Flores” ?: ¿Venganza matrimonial o la llave de la caja de pandora de los parlamentarios?

La denuncia anónima que dio origen a una investigación de la Fiscalía Regional de Valparaíso que apunta a la actual Senadora Camila Flores como presunta culpable de pedirle parte de las remuneraciones a sus colaboradores en el Congreso Nacional mientras era diputada, deja demasiadas interrogantes dignas de analizar.

La denuncia parece contundente, el reportaje de Canal 13 difunde conversaciones entre la secretaria de la parlamentaria con diferentes asesores que, supuestamente, coordinaba la entrega de dineros desde colaboradores y que irían a parar en efectivo a la hoy Senadora. De acuerdo a la denuncia, esta práctica al menos habría existido por un tiempo de 7 años, llegando a un monto cercano de los 300 millones de pesos.

“Esta entrega es coordinada por la secretaria del equipo, Yolanda Olfos, quien actúa como intermediaria y encargada de recaudar el dinero. Debido a los límites del giro automático, los asesores deben extraer los montos en efectivo por ventanilla mes a mes”, señala la denuncia que recibió la Fiscalía.

La denuncia también incluye casos específicos. Uno de ellos señala: “El trabajador Julio Alejandro Lillo, contratado por un monto mensual de $2.640.939, entrega regularmente $1.800.000 en efectivo a la diputada para fines personales”, así lo señala la web de T13, que sacó a la luz esta denuncia.

Pero ¿qué se esconde tras estos hechos? El “anónimo” que hizo la denuncia debió conocer muy bien el modus operandi que describe. Pero ¿cuáles serían las motivaciones de hacer esto ahora, y no hace 7 años cuando supuestamente comenzó a suceder lo denunciado? Las especulaciones apuntan directamente al exmarido de la Senadora Camila Flores, el exconsejero regional Percy Marín, así lo dejó entrever, por ejemplo, el Senador Castro en una entrevista con Radio Infinita. De hecho, en los comentarios de aquella publicación en redes, el hoy asesor de la Senadora, el reconocido Mauricio “Negro” González postea: “Por fin la verdad. Bien, Senador”.

¿Es Marín el hombre tras esta denuncia? La figura del exmarido de la Senadora dio inclusive para sendos memes que circulan en las redes de WhatsApp del mundo político. Pero por otro lado, encendió las alarmas que este hecho de que parlamentarios supuestamente le piden “la cola” o “la cuota” a sus asesores y colaboradores contratados sería una práctica muy antigua en el Congreso Nacional y que vendría de los años 90 en adelante.

El mundo de los asesores y colaboradores del Congreso hoy parece estar revuelto. Las dudas de muchos, si esto fuese cierto, son denunciar o no. De ser cierto lo denunciado, puede abrir una caja de pandora que podría afectar a todos los rincones de la política independiente del sector. Es algo muy parecido a lo que en su minuto sucedió con las boletas o facturas ideológicamente falsas del caso SQM cuando la empresa fue sindicada como principal financista de campañas.

La investigación en su minuto acumuló más de 180 imputados de todos los frentes políticos. No eran de derecha ni de izquierda, eran todos. Aquella investigación terminó con dos Ministros de Bachelet fuera, el descabezamiento del Servicio de Impuestos Internos y la renuncia de dos fiscales que empujaron la investigación.

Pero todos sabemos qué pasó al final. ¿Pasará lo mismo ahora?, ¿A los parlamentarios les convendrá que esto siga adelante? De ser cierto aquello de lo que se le acusa a la hoy Senadora, ¿es la única que lo hacía en un universo de más de 200 parlamentarios?

¿Habrá más investigados, más denuncias, habrá pruebas contundentes de lo que pasa en el Congreso Nacional cada final de mes? ¿O esto será enterrado como la jugada de un marido despechado? Una duda razonable, porque lo que trae atrás la “cuota Flores” es más incertidumbre que certezas de lo que podría ser verdad o mentira. En los pasillos del parlamento ya nada es igual, esperemos que la justicia haga su trabajo y podamos dilucidar si estamos ante la llave de una caja de pandora o tras un capítulo más de una teleserie que puede haber escrito un nuevo episodio y que claramente nos da para una nueva temporada, no por nada Camila y Percy en su minuto fueron apodados “los Underwood” de la política regional.