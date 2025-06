Editorial: ¿Qué pasó José Antonio?

Nada hacía presagiar que José Antonio Kast perdiera el temple en una situación de tan poco riesgo y quedar al descubierto a las críticas que estaban esperando justamente un evento de esta magnitud para comenzar a criticarlo.

La carrera presidencial tiene hasta el momento un claro ganador, justamente la carta de Republicanos ha logrado posicionarse por sobre la candidata de Chile Vamos en varios sondeos antes de la veda de las encuestas por las primarias. Sumado a eso ha logrado mostrar un equipo cohesionado en su comando, con ideas claras, con ideas concretas, con planes de todo tipo, anuncios semanales programáticos, ha logrado acercase al centro también con la inclusión de Rodolfo Carter, pero lo sucedido en La Araucanía nadie se lo esperaba, ni siquiera sus más acérrimos enemigos.

Lo de la mañana de este jueves en el debate Enela 2025, que se realizó en La Araucanía, donde compartió escenario con Jaime Mulet y Johannes Kaiser y en donde ni siquiera debió asistir, no estaban contrincantes directos de su candidatura, entonces no había necesidad de auto boicotearse de la manera que lo hizo.

José Antonio no solo perdió el control cuando no respeta a la periodista Paloma Ávila quien estaba haciendo de moradora, siguió hablando pese a que se le acabó el tiempo, no contento con eso y pese a las advertencias de la comunicadora, se le cortó el micrófono. Luego de aquello, en una actitud que al verla da un poco de temor inclusive, encara a la moderadora y pese a que siempre se busca llegar a buen término, Ávila incluso le dice “hagámoslo de buena manera, si no cuesta nada”.

Lo cierto que muchos esperaban esta salida de libreto de Kast. Unos dicen que salió su talante autoritario, Jorge Sharp por ejemplo habla que el líder del Partido Republicano dejó en evidencia su actitud autoritaria y rabiosa.

Gonzalo Winter dijo que "la sociedad que representan Kast, Kaiser y Matthei promueven discursos que pueden terminar en violencia física".

Bueno y así suman y siguen las declaraciones. El fondo que tendremos que ver es justamente qué le queda a la ciudadanía de esta actitud de José Antonio Kast. ¿Gustará aquel estilo?, ¿queremos eso para Chile?, ¿fue un mal día solamente? O ¿quedó al descubierto?

Cuando se ve el registro audiovisual de lo sucedido este jueves en La Araucanía, no podemos olvidar el rostro de José Antonio cuando de visita en los estudios de Puranoticia.cl le preguntamos ¿Cómo recauda? ¿De qué vive José Antonio Kast? ¿Tiene un sueldo en el partido? ¿Trabaja?

Nadie puede desconocer que su reacción no fue la mejor, pero cuando aquella entrevista terminó lo cierto que José Antonio nunca mostró molestia, al contrario, sin embargo, lo que se viralizó en redes sociales mostró justamente lo que hoy vemos nuevamente. Un inestable candidato que no logra cuidar su temple, el mismo que lo ha caracterizado, mismo temple que pareció mantener cuando lo entrevistamos en nuestro set.

¿Qué pasó José Antonio en La Araucanía?, ¿cuál es el real?, el hombre tranquilo, mesurado o bien aquel que muestra una personalidad más autoritaria. Sea como sea, solo podemos decir que tras aquel mal momento “hay que estar tranquilos, todo va a estar bien”… por lo menos hasta las primarias no tendremos encuestas y no sabremos que impacto tuvo este episodio de hoy.