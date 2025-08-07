Editorial: A micrófono abierto en el Consejo Regional

Rodrigo Mundaca no había sido nunca tan auténticamente Mundaca en la testera del Consejo Regional como lo escuchamos en un vídeo publicado en Puranoticia.cl, y en donde un lenguaje digno de un verdadero “académico de la lengua”, nos hizo recordar a Daniel Vilches, de hecho solo faltó decir “y eso que soy un caballero”, emulando al personaje de Patricia Jofré que ocupaba ese tipo de improperios.

Contextualizando el hecho podemos contar que el Gobernador Regional, al terminar el pleno de este jueves en el Consejo Regional, conversa con el secretario ejecutivo Enrique Astudillo de una manera muy coloquial e informal. Lo que no sabía el hombre que recibió más de 774 mil votos de la ciudadanía era que el micrófono en frente de él estaba abierto y se escuchó todo lo que dijo.

El bajo lenguaje de la máxima autoridad regional sorprende. ¿De verdad quería ser Presidente de Chile Mundaca? ¿Cómo se referiría a los presidentes de países vecinos quizás si no piensan como él? Este micrófono abierto revela quien es verdaderamente y que piensa en verdad quien dice ser el hombre con más poder ciudadano en la región.

Tratar a sus pares de la manera que él los trató es ningunear la forma de hacer política en el Consejo Regional. ¿De verdad los consejeros regionales de nuestra región confabulan, que intentan “cagarse” al Gobernador como el lo dijo? Hoy el micrófono abierto del Gobernador Mundaca nos hace cuestionarnos cuál es la verdadera cara y cuál es la verdadera faceta de nuestras principales autoridades.

Mundaca es el personaje correcto que intenta mostrarse o es el ordinario que escuchamos en el audio. ¿De verdad 744 mil personas votaron por este señor que habla de la manera que habla, y se expresa de esa manera de sus pares en la principal testera de la región? ¿Este es el hombre que maneja el presupuesto de nuestra región?

Además esta actitud del Gobernador Regional, que lo muestra más cercano al “matón del barrio”, no hace más que entregarle en bandeja la razón a Republicanos, quienes han salido no solo a repudiar sus groserías, sino que además pondrán usar comunicacionalmente el relato que justamente no serán como el antiguo consejo regional. No olvidemos que en el pasado existieron los llamados cuatro jinetes, donde la mayor crítica que se les entregaba era que justamente muchas veces se ponían de acuerdo en las votaciones para dejar contentos a moros y cristianos. Conocedores de aquello cuentan que inclusive Mundaca pasó a ser un jinete más de esa cofradía que tenían Percy Marín, Manuel Millones, Roy Crichton y Manuel Murillo.

Hoy esa cofradía no existe. Sumado a eso la bancada de Republicanos es una de la más grandes del Consejo Regional, por eso hoy Mundaca reconoce que el tema esta “duro”, que justamente este pleno es distinto al pasado y claro que lo es. Este pleno no le permitirá muchas cosas y aprobaciones que quizás los otro sí le permitieron. Lo que no se puede permitir es que nuestras autoridades tengan en privado o en público el trato que hoy escuchamos. No solo muestra la bajo del nivel político, no es digno de la primera autoridad. No nos merecemos tanta ordinariez al mando de la región. O será como dice eclesiástico: todo pueblo tiene el gobierno que se merece. ¿Esto nos merecemos?