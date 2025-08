Editorial: Habemus Seremi de Seguridad

Desde que el Presidente de la República Gabriel Boric anunció la creación del Ministerio de Seguridad, nuestra región ha estado expectante para saber quién sería la persona para asumir en su representación aquel mandato. La primera persona fue un cargo subrogante, nombraron a la que hemos denominado la seremi comodín en referencia a Paula Gutiérrez.

Y porqué comodín, porque ella misma fue la que estuvo de subrogante como delgeada presidencial cuando se produjeron los dantescos incendios que destruyeron parte importante de Viña del Mar y Quilpué, y justamente no hizo un buen trabajo. No tomó buenas decisiones, no estuvo a la altura de la emergencia.

Cuando escuchamos su nombre como subrogante la verdad que se nos apretó el estómago. Era complejo que fuera capaz de hacer la pega. Luego vino el nombramiento de Jenny Arriaza, quien duró tan solo 32 días en el cargo. Nunca supimos por qué se fue. Nunca supimos si de verdad no tenía las competencias del cargo, lo que sí quedó develado es que una vez más había improvisación.

¿Será lo mismo ahora con Alejandra Romero? Ella es la nueva Seremi de Seguridad para la región de Valparaíso recién nombrada. ¿Qué sabemos de ella? Que es de profesión trabajadora social. ¿Qué sabe de seguridad? No sabemos, pero es la tónica a los que nos tiene acostumbrado el gobierno, colocar nombres y no competencias.

En las redes sociales se promocionó mucho al famoso Tío Flavio, que es el ex PDI Flavio Espinoza, quien definitivamente se mareó con tanto posteo, y ahora quiere ser diputado. Preocupante que exista tanto ego en un hombre que, según el curriculum, era el idóneo, pero que no es más que un títere más que quiere tribuna. Flavio fue un gran policía, hoy es una especie de Naya Fácil de la región.

Volviendo al nombramiento de Alejandra Romero nos quedan las dudas de qué hará, si durará más de los 32 días en el cargo que su antecesora, y si tiene o no las competencias para el cargo.

En su experiencia cuenta que se ha desempeñado laboralmente como asesora en la ex División de Seguridad Pública de la Subsecretaría del Interior; también fue asesora en la Subsecretaría de Prevención del Delito; coordinadora regional de Seguridad Pública en Valparaíso; y jefa del Departamento de Seguridad Ciudadana y Patrimonial en la Municipalidad de Valparaíso.

Ella dijo la frase que es “producir seguridad”. ¿Se puede producir la seguridad? Quizás ella tiene una receta que no conocemos. Esperemos que al menos conozca la región, que sepa donde está Forestal, que tenga claro cuál es la población más conflictiva de Quilpué, que se atreva a realizar los operativos que necesitamos para garantizar seguridad. ¿Producirla? No sabemos, al menos debemos esperar ver como funciona una trabajadora social siendo nuestra máxima autoridad regional en seguridad.