Editorial: ¿Puro bla bla?: La inseguridad se apoderó de nuestros niños, ahora estamos más inseguros que antes

El 11 de diciembre del 2025, un eufórico José Antonio Kast, refugiado tras un vidrio supuestamente antibalas, prometía "un shock de esperanza" tras años de "caos, desorden e inseguridad". Hoy, a 30 días de haber asumido como presidente, nuestro país está más inseguro que antes. En este solo mes llevamos tres homicidios en Viña del Mar, por ejemplo, cifra que no conocíamos hace más de un año. Durante esta última semana, más de 60 colegios han debido suspender sus clases porque hay miedo, amenazas, en otras palabras, la inseguridad ahora se apoderó de nuestras niñas y niños.

"Este gobierno generó caos, desorden e inseguridad. Y nosotros vamos a ir a la inversa: vamos a generar orden, seguridad y confianza", afirmó en su último discurso de campaña José Antonio Kast. Ahora, la verdad es que la ministra Trinidad Steinert no logra traspasar a la ciudadanía aquella prometida seguridad, generando un doble problema para el Gobierno e incluso ha sido más atractivo saber qué se esconde tras la salida de una exjefa de la PDI, más que conocer algún plan para enfrentar lo que pasa en los colegios, por ejemplo.

En su minuto, en plena campaña, Kast nos presentó el “Plan Implacable”, pero las promesas no han podido pasar a concretarse y hoy la verdad estamos enredados y cuesta visualizar cómo vamos a enfrentar esta sensación de inseguridad que nos está afectando, sobre todo a las comunidades escolares.

En nuestra región, este lunes dos colegios suspendieron sus clases. Uno en Valparaíso y otro en Villa Alemana, además de que en Concón la asistencia, por ejemplo, a establecimientos como el Alborada del Mar no fue normal. La bajada regional de las autoridades tampoco tiene una conexión real con la ciudadanía. El Seremi de Seguridad quien debería, por ejemplo, hablar del tema que nos pasa localmente, guarda silencio y es una temática preocupante de las autoridades de gabinete, quienes le echan la culpa al nivel central de no poder dar entrevistas.

La inercia que parece tener este Gobierno con lo que está pasando en colegios y liceos se traspasa a la calle. En menos de 72 horas en nuestra zona central tuvimos tres horrendos homicidios. Curacaví, Quintero y Viña del Mar. Comunidades enteras de establecimientos educacionales con miedo, pero el Gobierno guarda silencio.

¿Era puro bla bla? El discurso de la seguridad… lo que está claro y por una sensación que estamos viviendo en nuestras propias comunas, es que hoy nos sentimos más inseguros que antes de que asumiera este Gobierno. Hoy no solo tenemos miedo, sino que también incertidumbre si Kast podrá cumplir aquello que nos prometió. “Un shock de esperanza" tras años de "caos, desorden e inseguridad", esperemos que el shock no sea de desesperanza.