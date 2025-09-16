Editorial: ¿Pueblo chico infierno grande?

La desaparición de María Ercira Contreras, el 12 de mayo del 2024 en la celebración del Día de la Madre en el fundo Las Tórtolas de la comuna de Limache, es un verdadero enigma. Es la trama perfecta de un guion escrito con hechos entrelazados que van reflejando errores, incapacidades, secretos, pero por sobre todo angustia, incertidumbre, y un vacío inmenso en los familiares de esta mujer que solo buscaba en una tarde de domingo disfrutar en familia.

El fundo Las Tórtolas queda ubicado en Limache, una ciudad pequeña, donde todos se conocen, donde los chismes y las habladurías se propagan rápidamente, creando un ambiente familiar como de aquellos pueblos antiguos, que son característicos de las regiones.

El comisario se conoce con el capitán de Bomberos, el alcalde es un vecino más, el oficial de la PDI es también un vecino, y nadie puede negar que el fundo Las Tórtolas es el centro de reunión de quizás las personas con mayor “influencia” en la comuna del interior de nuestra región de Valparaíso.

Los hechos acontecidos aquella tarde están llenos de preguntas sin respuestas. Por qué las cámaras no funcionaron, por qué la dueña del restaurant no ha vuelto al país, por qué no existe hasta hoy al menos una hipótesis clara del paradero de María Ercira. Y por qué uno de los dueños del restaurant desliza la frase “almuercen porque esta noche va a ser muy larga”, cuando solo llevaban minutos de la desaparición de esta mujer que tiene en vela a una familia completa.

El descargo que hace su nieta no tiene un doble estándar, es claro y apunta directamente a la dueña del restaurant quien fue quien pitonizamente lanzó la frase de la noche larga. Carla Hernández dice que “yo no sé si ella fue la autora material, pero cuando ella me dice eso, a mí me da la sensación de que ella supo que algo pasó. Ella sabía. Este es un comentario absolutamente personal, porque yo no tengo pruebas de eso, pero esa frase fue el comienzo de mi pesadilla, porque cuando me dice eso, yo dije que no la vamos a encontrar …”.

¿Qué se oculta en el Fundo Las Tortolas? Estamos al frente de una conspiración perfecta de un llamado pueblo chico, infierno grande. Estamos al frente de uno de los mayores enigmas de los últimos tiempos en nuestra región, y que cada vez que pasa el tiempo parece quedar en el olvido con una empresaria gastronómica que parece no volverá al país, con cintas de video que no aparecerán y con una incertidumbre que hoy traspasa lo razonable para las policías, la justicia y el sentido común, es como si la ficción estuviera superando con creces la realidad.