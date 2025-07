Editorial: Presunta desgracia: El puzzle policial más difícil que un homicidio para resolver

En los próximos días en la programación de Puranoticia.cl podrán ver una entretenida entrevista que se le hizo al ex subprefecto jefe de la Brigada de Homicidios de la Policia de Investigaciones de Valparaíso, Flavio Espinoza.

El también ingeniero comercial de la Universidad de Valparaíso e investigador policial reveló, entre otras cosas, lo complejo que es para la unidad policial donde estuvo a cargo el último año poder resolver los casos de presunta desgracia, que en el caso de Valparaíso por ejemplo lo ve la Brigada de Homicidios.

Nuestra región de Valparaíso no ha estado exenta de casos emblemáticos de presunta desgracia de los cuáles no hemos tenido noticias, y tampoco conocido el paradero de las personas cuyo rastro literalmente se les perdió.

Una presunta desgracia se resuelve normalmente dentro de los primeros cuatro o cinco días, nos dice Espinoza. Un ejemplo de aquello es lo que sucedió con la ex profesora Matilde Abarca de San Antonio, cuyo rastro se perdió tras salir del Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam), donde residía en el sector de Llolleo. Una semana después su cuerpo es encontrado.

Pero, ¿se acuerdan del caso del taxista Juan González Farfán? Este enigma policial que tiene al menos a tres sujetos en la cárcel, nunca tuvo como prueba el cuerpo. Se pudo determinar el homicidio, pero nunca se encontró el cadáver.

Otro caso de presunta desgracia que sigue siendo un enigma es la desaparición de María Ercira Contreras, adulta mayor cuyo rastro se perdió por completo en el Fundo Las Tórtolas de Limache.

“La verdad está dentro del fundo Las Tórtolas. Siempre he dicho, hay evidencia de que ella entró al lugar, pero no de que salió. En los videos ni siquiera se ve que ella sale del fundo”, es la hipótesis que siempre ha mantenido Carla Hernández, nieta de la mujer desaparecida.

En un homicidio o en un asesinato hay tres personas que saben lo que pasó. La víctima en primer lugar, en segundo lugar el homicida o asesino, y en tercero la Policía de Investigaciones, quienes logran rearmar la historia. Sin embargo, cuando no hay un cuerpo no hay huellas, no hay pruebas, no existen rastros que investigar, y solo queda revivir los últimos minutos de la presunta víctima.

Sin duda el puzzle policial más difícil de resolver es la desaparición de una persona, más que un homicidio inclusive. El otro dato que se pone sobre la mesa en estos casos es la incertidumbre de las familias, de los amigos, de los cercanos, las hipótesis que se manejan, etc.

Pero las María Ercira son muchas. En el año 2023 por ejemplo se registraron 174 desapariciones de adultas mayores, sin que se haya podido dar con su paradero, y las cifras aumentan con los casos del 2024 y 2025.

Es importante destacar que cada año se registran miles de denuncias por desaparición en Chile, y aunque algunas personas son encontradas con vida o fallecidas, un porcentaje significativo permanece sin ser localizado, son verdaderos enigmas o puzles policiales muy difíciles de resolver para nuestras policías, mucho más que un homicidio, por ejemplo.